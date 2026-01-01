GreenBean SmartLED X158 RGB накамерный светодиодный осветитель

Характеристики:
Мощность - 8Вт.
Количество светодиодов - 158 шт (44 «теплого» белого света + 44 «холодного» белого света + 70 RGB).
Цветовая температура - 2700К … 8500К (шаг 10К).
Регулировка мощности - от 0%до 100% (шаг 1%).
Освещенность - до 940 люкс (0.5м).
CRI - ≥95.
Ёмкость аккумулятора - 5000мАч, 3,7В.
Время неприрывной работы - до 2.5ч (при максимальной яркости).
Grifon LED LFV-Q60W - лампа светодиодная, 105 диодов. Легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов и уровнем цветопередачи CRI 82. Осветитель предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 60 Вт. Имеет встроенный вентилятор охлаждения.