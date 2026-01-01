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GreenBean SmartLED X158 RGB накамерный светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED X158 RGB накамерный светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED X158 RGB накамерный светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED X158 RGB накамерный светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED X158 RGB накамерный светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED X158 RGB накамерный светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED X158 RGB накамерный светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED X158 RGB накамерный светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED X158 RGB накамерный светодиодный осветитель

GreenBean SmartLED X158 RGB накамерный светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-8818

GreenBean SmartLED X158 RGB Накамерный светодиодный осветитель
158 светодиодов (44 «теплого» белого света + 44 «холодного» белого света + 70 RGB) в компактном алюминиевом корпусе. Цветовая температура от 2700 до 8500К, регулируемая мощность от 0 до 100%. Режимы работы bi-color, RGB (HIS), 20 разновидностей спецэффектов. Встроенный аккумулятор. Магнитное крепление, крепление на резьбу 1/4“, адаптер для крепления в «башмак».

Описание

Характеристики:
Мощность - 8Вт.
Количество светодиодов - 158 шт (44 «теплого» белого света + 44 «холодного» белого света + 70 RGB).
Цветовая температура - 2700К … 8500К (шаг 10К).
Регулировка мощности - от 0%до 100% (шаг 1%).
Освещенность - до 940 люкс (0.5м).
CRI - ≥95.
Ёмкость аккумулятора - 5000мАч, 3,7В.
Время неприрывной работы - до 2.5ч (при максимальной яркости).

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