GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив

Штатив позволяет неподвижно зафиксировать камеру на длительное время, а также исключить рывки в началее и конце движения во время съемки панорам.

Особенности:

Крепежный винт перемещается вдоль паза шириной 65 мм для правильного позиционирования камеры.

Быстросъемная площадка устанавливается в направляющие и фиксируется винтовым стопором.

Предусмотрен блокиратор площадки, защищающий камеру от случайного падения при установки.

Двусторонняя рукоятка.

Несъемные резиновые подпятники с шаровым основанием

Характеристики: