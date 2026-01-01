GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив

- Крепежный винт перемещается вдоль паза шириной 65 мм для правильного позиционирования камеры.
- Быстросъемная площадка устанавливается в направляющие и фиксируется винтовым стопором.
- Предусмотрен блокиратор площадки, защищающий камеру от случайного падения при установки.
Двусторонняя рукоятка.
Несъемные резиновые подпятники с шаровым основанием
- Штативная голова: жидкостная 2D видеоголовка, съемная .
- Диаметр шаровой базы головки 75 мм
- Быстросъемная площадка: есть
- Размер быстросъемной площадки 120х40 мм
- Резьбовое крепление для камеры винты 1/4 ”, 3/8”
- Максимальная нагрузка: 8 кг
- Максимальная высота: 180 см
- Минимальная высота штатива 75 см
- Углы наклона ног: регулируется растяжкой
- Регулировка демпфирования по оси наклона
- Количество секций:3
- Пузырьковый уровень есть
- Вес штатива 3.9 кг