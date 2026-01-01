images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив
GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив
GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив
GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив
GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив
GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив
GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив
GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив
GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив
GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив
GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив

GreenBean VideoMaster 309MS видеоштатив

GreenBean
Артикул: DAN-8703

Алюминиевая тренога  в 3 секции с винтовыми зажимами. Максимальная нагрузка 8 кг, максимальная высота 180 см, минимальная высота  75 см, размер в сложенном виде – 860 мм. Съемная 2D видеоголовка с жидкостным демпфированием, диаметр съемной штативной головки 75 мм. Штатив оснащен пузырьковым уровнем и быстросъемной площадкой. В комплекте сумка-чехол.

Описание

Штатив позволяет неподвижно зафиксировать камеру на длительное время, а также исключить рывки в началее и конце движения во время съемки панорам.
Особенности:
  • Крепежный винт перемещается вдоль паза шириной 65 мм для правильного позиционирования камеры.
  • Быстросъемная площадка устанавливается в направляющие и фиксируется винтовым стопором.
  • Предусмотрен блокиратор площадки, защищающий камеру от случайного падения при установки.

  • Двусторонняя рукоятка.

  • Несъемные резиновые подпятники с шаровым основанием

Характеристики:
  • Штативная голова: жидкостная 2D видеоголовка, съемная .
  • Диаметр шаровой базы головки 75 мм
  • Быстросъемная площадка: есть
  • Размер быстросъемной площадки 120х40 мм
  • Резьбовое крепление для камеры винты 1/4 ”, 3/8”
  • Максимальная нагрузка: 8 кг
  • Максимальная высота: 180 см
  • Минимальная высота штатива 75 см
  • Углы наклона ног: регулируется растяжкой
  • Регулировка демпфирования по оси наклона
  • Количество секций:3
  • Пузырьковый уровень есть
  • Вес штатива 3.9 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Арт. NVF-9286
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Наличие
более 10 шт

Fotokvant HB-01 - шаровая голова Ballhead с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 3 кг, вес - 130 гр, высота - 58 мм.

740 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H видеоштатив
Арт. DAN-6296
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H видеоштатив
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 4 ч

Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H.

Трехсекционный алюминиевый штатив с видеоголовой с жидкостным демпфированием и контрбалансом, рабочая высота - 90-184 см, в сложенном виде 91 см. Максимальная нагрузка на голову - 5 кг, на штатив - 10 кг. Штатив имеет верхнюю стабилизирующую растяжку. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в чехле.

-10 %10 090 ₽
9 080 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.