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Fotokvant LED-500II PU ультратонкая панель 500 светодиодов цветовая температура 3200-5600 К
Fotokvant LED-500II PU ультратонкая панель 500 светодиодов цветовая температура 3200-5600 К
Fotokvant LED-500II PU ультратонкая панель 500 светодиодов цветовая температура 3200-5600 К

Fotokvant LED-500II PU ультратонкая панель 500 светодиодов цветовая температура 3200-5600 К

Fotokvant
Артикул: DAN-3034

Ультратонкая панель Fotokvant LED-500 II PU на 500 светодиодов.

Компактный и легкий светодиодный осветитель совместим со всеми основными моделями фото- и видеокамер. Цветовая температура 3200-5600 К. Выходная мощность - 32W. Прибор питается от аккумулятора для светодиодного накамерного осветителя, который в комплект не входит. Его следует приобрести отдельно. Размер 175х123х20 мм, вес 266 г.

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 500 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 3200-5600 К. Мощность светового потока 3920 Lm.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

К камере прибор крепится с помощью холодного башмака с прижимной гайкой. Возможен наклон светильника вперед и назад.

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