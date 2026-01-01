Fotokvant LED-500II PU ультратонкая панель 500 светодиодов цветовая температура 3200-5600 К

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 500 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 3200-5600 К. Мощность светового потока 3920 Lm.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

К камере прибор крепится с помощью холодного башмака с прижимной гайкой. Возможен наклон светильника вперед и назад.