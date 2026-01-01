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OffRoad ORT-145.84L водонепроницаемый кейс 145.84 л с воздушным клапаном на колесиках 760х480х40 мм
OffRoad ORT-145.84L водонепроницаемый кейс 145.84 л с воздушным клапаном на колесиках 760х480х40 мм
OffRoad ORT-145.84L водонепроницаемый кейс 145.84 л с воздушным клапаном на колесиках 760х480х40 мм

OffRoad ORT-145.84L водонепроницаемый кейс 145.84 л с воздушным клапаном на колесиках 760х480х40 мм

OffRoad
Артикул: NVF-6323

Водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном на колесиках OffRoad ORT-145.84L (760х480х40 мм) – герметичный кейс объемом 145.84л обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении.

Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Моделирование внутреннего пространства возможно с помощью пенополимера с насечками, ложемента или модульных разделителей. Влагонепроницаемая приборная панель или специальные держатели приборной панели позволяют использовать кейс в качестве корпуса для прибора. Для обеспечения защиты содержимого от несанкционированного доступа предусмотрены проушины, в которые вставляется пломба или небольшой замок.

Большие пластиковые кейсы оснащаются роликами. Инновационный подход позволил максимизировать время службы этого элемента. Выдвижная ручка при необходимости быстро приводится в состояние готовности.

Характеристики:

  • влагозащищенность – IP-67
  • внешние размеры, мм – 851х556х429
  • внутренние размеры, мм – 763х483х402
  • материал – PP/ABS
  • вес, кг – 16,67
  • объем, л – 145.84

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