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YongNuo YN600L II 5500K осветитель светодиодный
YongNuo YN600L II 5500K осветитель светодиодный
YongNuo YN600L II 5500K осветитель светодиодный
YongNuo YN600L II 5500K осветитель светодиодный

YongNuo YN600L II 5500K осветитель светодиодный

Yongnuo
Артикул: DAN-3566

Осветитель светодиодный YongNuo YN-600L II.

Автономный светодиодный осветитель предназначен для любых типов фото или видеокамер. Источник света - 600 ярких светодиодов постоянного свечения. Питание прибора осуществляется от двух литий-ионных аккумуляторов Sony NP-F550, F330, F570 (2500 mAh) / Sony NP-F750 (4200 mAh), или от сетевого кабеля (преобретаются отдельно).


Описание

Осветитель выдает световой поток с цветовой температурой - 5500 K.

Технология LED светильника предусматривает полное отсутствие мерцания света при фото- и видеосъемке.

На задней панели расположен мини-дисплей, на котором в цифровом виде отображаются все основные функции осветителя - уровень мощности, уровень заряда батарей, канал.

Мощность может управляться при помощи дистанционного пульта управления, который входит в комплектацию поставки.

Осветитель может устанавливаться на любой тип стоек с держателями вспышек. В комплекте поставки есть ручка для удерживания в руках или установки на стойку для освещения. Также светильник имеет шторки и сменные светофильтры (желтый и матовый белый) для придания световому потоку разных цветовых оттенков.

Характеристики:

  • цветовая температура - 5500 K
  • регулировка мощности - 99 уровней (плавная или ступенчатая по 10 делений)
  • срок службы - 50000 ч
  • питание - 36 W
  • освещение - 4800 Lum
  • питание - сетевой кабель 5А или аккумуляторные батареи Sony NP-F750 (в комплектацию не входят!)
  • размер - 260x188x40 мм
  • вес – 1,326 кг (без батарей)

Комплектация

  • Осветитель светодиодный YongNuo YN-600L II - 1 шт. 
  • Держатель для стойки 5/8" - 1 шт.
  • Пульт управления - 1 шт.
  • Фильтр рассеивающий и теплый - 2 шт. 

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