YongNuo YN600L II 5500K осветитель светодиодный

Описание

Осветитель выдает световой поток с цветовой температурой - 5500 K.

Технология LED светильника предусматривает полное отсутствие мерцания света при фото- и видеосъемке.

На задней панели расположен мини-дисплей, на котором в цифровом виде отображаются все основные функции осветителя - уровень мощности, уровень заряда батарей, канал.

Мощность может управляться при помощи дистанционного пульта управления, который входит в комплектацию поставки.

Осветитель может устанавливаться на любой тип стоек с держателями вспышек. В комплекте поставки есть ручка для удерживания в руках или установки на стойку для освещения. Также светильник имеет шторки и сменные светофильтры (желтый и матовый белый) для придания световому потоку разных цветовых оттенков.

Характеристики: