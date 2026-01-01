Fotokvant LED-300II PB светодиодная панель со шторками цветовая температура 3200-6000К

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 300 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 3200-6000 К. Цветовая температура и яркость регулируются при помощи димеров на задней панели.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

К камере прибор крепится с помощью холодного башмака с прижимной гайкой. Возможен наклон осветителя вперед и назад. Для регулировки направления светового потока прибор оснащен шторками.