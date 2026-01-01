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Fotokvant LED-300II PB светодиодная панель со шторками цветовая температура 3200-6000К
Fotokvant LED-300II PB светодиодная панель со шторками цветовая температура 3200-6000К
Fotokvant LED-300II PB светодиодная панель со шторками цветовая температура 3200-6000К
Fotokvant LED-300II PB светодиодная панель со шторками цветовая температура 3200-6000К
Fotokvant LED-300II PB светодиодная панель со шторками цветовая температура 3200-6000К

Fotokvant LED-300II PB светодиодная панель со шторками цветовая температура 3200-6000К

Fotokvant
Артикул: DAN-3037

Светодиодная панель со шторками Fotokvant LED-300II PB на 300 светодиодов.

Компактный и легкий светодиодный осветитель совместим со всеми основными моделями фото- и видеокамер. Прибор укомплектован шторками. Цветовая температура - 3200-6000К. Выходная мощность - 18W. Работает от аккумуляторов серии NP-F или сетевых адаптеров, которые в комплект не входят, их следует приобрести отдельно. Размер 170х130х40 мм, вес 314 г.

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 300 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 3200-6000 К. Цветовая температура и яркость регулируются при помощи димеров на задней панели.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

К камере прибор крепится с помощью холодного башмака с прижимной гайкой. Возможен наклон осветителя вперед и назад. Для регулировки направления светового потока прибор оснащен шторками.

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