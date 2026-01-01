Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема

Арт. MTG-0557

Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый.

Zhiyun Smooth 5S отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, конверсионные насадки, легкие клетки или небольшие микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении.

В комплекте - встроенный светодиодный источник света, дополнительный магнитный светодиодный источник света, цветные светофильтры для источника света, ремешок на руку, чехол для переноски.