images
images
images
images
-10 %
Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема
Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема

Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема

Godox
Артикул: OLE-1615

Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема

Система включает в себя один передающий трансмиттер Godox MoveLink II TX со встроенным микрофоном, один принимающий ресивер Godox MoveLink II RX и всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 метра в комплекте. Легкая, компактная и простая в эксплуатации. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы.

Описание

Характеристики:

УстройствоMoveLink II RX/ MoveLink II TX
Аудиовыход3,5 мм TRS / -
Чувствительность- /-32дБ ±2дБ
Максимальный уровень звукового давления- /110дБ
Аудиовход- / 3,5 мм TRS (вход для петличного микрофона)
Номинальный диапазон частот50Гц-20кГц
Максимальный уровень выходного напряжения+3дБu
Отношение сигнал/шум70дБ или выше
Способ крепленияЗажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
ДисплейTFT
Динамический диапазон90 дБ (А-взвешенный)
Рабочая дистанциядо 100м (на открытом пространстве)
Источник питанияВстроенная литиевая батарея
Время работыRX 8ч (прибл.), TX 10ч
Емкость батареи300 мАч
Радиодиапазон сигнала2,4ГГц (2400 - 2483,5 МГц)
Мощность передатчика, не более10мВт
Диаграмма направленностиВсенаправленный
Диапазон рабочих температур-10°C~50°C
Размеры50х40х14мм
Вес27г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Арт. MTG-0623
Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Наличие
в наличии 1-3 шт

Benro DL06 тележка Dolly для штатива.

Штативная тележка Benro DL06, совместимая с фото- и видеоштативами Benro, позволяет легко перемещать штатив по ровной поверхности быстро перемещая камеру. Имеет три колеса с блокировочными замками, которые предотвращают перемещение тележки. При использовании тележка имеет габаритные размеры 85см, в сложенном 54 см в длину для компактной транспортировки и имеет встроенную ручку для переноски. Допустимая нагрузка 23 кг. Вес - 2,4 кг.

8 900 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant MAC-21-Red плоский прямоугольник для микрофона красный
Fotokvant MAC-21-Red плоский прямоугольник для микрофона красный
Fotokvant MAC-21-Red плоский прямоугольник для микрофона красный
Арт. DAN-9923
Fotokvant MAC-21-Red плоский прямоугольник для микрофона красный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 11 ч

Куб Fotokvant MAC-21-Red для микрофона красный. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из плотного резинового кольца, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x45 мм. Цвет - красный.

-5 %820 ₽
770 ₽
В корзину
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Арт. DAN-7676
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Наличие
в наличии 4-10 шт

Raylab RL-ST03B - универсальный держатель для смартфона, имеет монтажное отверстие 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес — 72,5 грамм.
Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,8 до 10,5 см.
Конструктивно имеется возможность разворота держателя на 360 градусов.
Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.

650 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Арт. MTG-0557
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый. 

Zhiyun Smooth 5S отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, конверсионные насадки, легкие клетки или небольшие микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении.

В комплекте - встроенный светодиодный источник света, дополнительный магнитный светодиодный источник света, цветные светофильтры для источника света, ремешок на руку, чехол для переноски. 

16 390 ₽
В корзину
KUPO KS-168R Camera T Marker 6&quot;x8&quot; red маркер T-образный
Арт. OLE-1548
KUPO KS-168R Camera T Marker 6"x8" red маркер T-образный
Наличие
в наличии 1-3 шт

KUPO KS-168R Camera T Marker 6"x8" red маркер T-образный

Красный маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.

1 850 ₽
В корзину

Видео

Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Хо Фань
Хо Фань
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.