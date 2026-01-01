Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод

Описание

Встроенная флюидная голова поворачивается на 360 градусов по горизонтали, наклоняется вверх и вниз, имеет независимые фиксаторы панорамирования и независимые регуляторы демпфирования. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Обе оси вращения головы оборудованы шкалами для точного наведения. Быстросъемная площадка имеет винт диаметром 1/4", подпружиненный штифт и противоскользящую монтажную вставку.

Голова сменная, устанавливается на винт 3/8". На основании для установки головы находится оборотный винт 1/4"-3/8".

Монопод состоит из 4 секций, изготовленных из профильных алюминиевых труб. Это исключает их прокручивание вокруг своей оси. Диаметр секций 29, 26, 22 и 19 мм. Они надежно фиксируются пластиковыми клипсовыми замками.

Опора со складывающимися ножками позволяет наклонять монопод под углом до 15 градусов, а специальная гайка поможет ограничить угол наклона до нужной величины. Опора состоит из трех складывающихся стальных лапок с резиновыми вставками. Благодаря этому монопод надежно устанавливается на любой поверхности.

На верхней секции расположена мягкая накладка из пеноматериала, которая позволяет комфортно использовать монопод даже при отрицательных температурах, а для бережной транспортировки и хранения данная модель комплектуется сумкой на молнии с регулируемым по длине ремнем.

Характеристики: