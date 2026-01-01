Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод

Встроенная флюидная голова поворачивается на 360 градусов по горизонтали, наклоняется вверх и вниз, имеет независимые фиксаторы панорамирования и независимые регуляторы демпфирования. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Обе оси вращения головы оборудованы шкалами для точного наведения. Быстросъемная площадка имеет винт диаметром 1/4", подпружиненный штифт и противоскользящую монтажную вставку.
Голова сменная, устанавливается на винт 3/8". На основании для установки головы находится оборотный винт 1/4"-3/8".
Монопод состоит из 4 секций, изготовленных из профильных алюминиевых труб. Это исключает их прокручивание вокруг своей оси. Диаметр секций 29, 26, 22 и 19 мм. Они надежно фиксируются пластиковыми клипсовыми замками.
Опора со складывающимися ножками позволяет наклонять монопод под углом до 15 градусов, а специальная гайка поможет ограничить угол наклона до нужной величины. Опора состоит из трех складывающихся стальных лапок с резиновыми вставками. Благодаря этому монопод надежно устанавливается на любой поверхности.
На верхней секции расположена мягкая накладка из пеноматериала, которая позволяет комфортно использовать монопод даже при отрицательных температурах, а для бережной транспортировки и хранения данная модель комплектуется сумкой на молнии с регулируемым по длине ремнем.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 5
- максимальная высота монопода, мм – 1800
- минимальная высота монопода, мм – 660
- длина в сложенном виде, мм – 650
- штативная голова – 2D, жидкостная, съемная
- быстросъемная площадка – да
- размер площадки, мм – 52х80
- винт на площадке – 1/4"
- длина рукоятки, мм – 260
- пузырьковый уровень – да
- микролифт – да
- количество секций ног – 4
- диаметр секций, мм – 29/26/22/19
- тип зажимов секций – клипсы
- материал монопода – алюминиевый сплав, композитный пластик
- материал зажимов-фиксаторов – композитный пластик
- вес монопода, кг – 1,4
- вес в упаковке, кг – 1,9
- размер упаковки, мм – 740х125х115