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Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод
Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод
Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод
Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод
Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод
Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод
Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод
Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод
Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод

Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8934

Falcon Eyes Cinema VM-1800 – монопод с опорой-ножками и сменной жидкостной головой. Предназначен для съемки видео.

Монопод используется для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Монопод изготовлен из анодированного алюминиевого профиля и прочного композитного пластика. Максимальная высота 180 см.

Описание

Встроенная флюидная голова поворачивается на 360 градусов по горизонтали, наклоняется вверх и вниз, имеет независимые фиксаторы панорамирования и независимые регуляторы демпфирования. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Обе оси вращения головы оборудованы шкалами для точного наведения. Быстросъемная площадка имеет винт диаметром 1/4", подпружиненный штифт и противоскользящую монтажную вставку.

Голова сменная, устанавливается на винт 3/8". На основании для установки головы находится оборотный винт 1/4"-3/8".

Монопод состоит из 4 секций, изготовленных из профильных алюминиевых труб. Это исключает их прокручивание вокруг своей оси. Диаметр секций 29, 26, 22 и 19 мм. Они надежно фиксируются пластиковыми клипсовыми замками.

Опора со складывающимися ножками позволяет наклонять монопод под углом до 15 градусов, а специальная гайка поможет ограничить угол наклона до нужной величины. Опора состоит из трех складывающихся стальных лапок с резиновыми вставками. Благодаря этому монопод надежно устанавливается на любой поверхности.

На верхней секции расположена мягкая накладка из пеноматериала, которая позволяет комфортно использовать монопод даже при отрицательных температурах, а для бережной транспортировки и хранения данная модель комплектуется сумкой на молнии с регулируемым по длине ремнем.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • максимальная высота монопода, мм – 1800
  • минимальная высота монопода, мм – 660
  • длина в сложенном виде, мм – 650
  • штативная голова – 2D, жидкостная, съемная
  • быстросъемная площадка – да
  • размер площадки, мм – 52х80
  • винт на площадке – 1/4"
  • длина рукоятки, мм – 260
  • пузырьковый уровень – да
  • микролифт – да
  • количество секций ног – 4
  • диаметр секций, мм – 29/26/22/19
  • тип зажимов секций – клипсы
  • материал монопода – алюминиевый сплав, композитный пластик
  • материал зажимов-фиксаторов – композитный пластик
  • вес монопода, кг – 1,4
  • вес в упаковке, кг – 1,9
  • размер упаковки, мм – 740х125х115

Комплектация

  • Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800.
  • Чехол.
  • Резиновая опора.
  • Три шестигранных ключа.
  • Руководство по эксплуатации.

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