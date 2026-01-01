Godox LMS-12A AXL петличный микрофон.

Описание

Конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 50-20000 Гц, соотношением сигнал/шум ≥75 дБ, кабелем 1.2 м со штекером TRS 3.5мм на конце. Всенаправленный петличный микрофон предназначен для четкой синхронной записи речи во время съемок прямых эфиров, интервью, лекций, презентаций или любых других «живых» выступлений.

Микрофон совместим c камерами и другими записывающими устройствами с разъемом TRS 3,5 мм. Микрофон Godox LMS-12A AXL отличается от модели Godox LMS-12A AX наличием штекера с фиксатором, благодаря чему микрофон может использоваться с цифровыми беспроводными микрофонными системами с винтовым разъемом TRS.

LMS-12A AXL имеет всенаправленную полярную диаграмму, улавливает звук со всех сторон капсулы и обеспечивает постоянный уровень звука, даже если пользователь отвернулся от микрофона. Широкий частотный диапазон, высокая чувствительность микрофона и соотношение сигнал/шум позволяют записывать чистый естественный звук профессионального качества.

Компактный, легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава надежно защищает микрофон, как от помех, так и от механических воздействий.

Ветрозащита из поролона высокой плотности эффективно снижает нежелательные посторонние шумы – шуршание одежды, звуки дыхание, порывы ветра и т.д.