Grifon TTL синхрокабель для Canon длиной 2 м

Grifon TTL синхрокабель для Canon длиной 2 м

Grifon
Артикул: FTR-636

Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.

Описание

TTL-синхрокабель предназначен для автоматического управления вспышкой с помощью фотокамеры, когда вспышка установлена не на камере, а находится на удалении.

TTL-кабель состоит из двух модулей, соединенных витым шнуром. Один модуль надевается на горячий башмак, второй является горячим башмаком для внешней вспышки.

Накамерный модуль имеет металлический разъем с зажимным кольцом для установки на горячий башмак фотокамеры Canon. На верхней стороне корпуса имеется горячий башмак для установки других устройств, например, второй вспышки или радиосинхронизатора управления удаленными вспышками. 

Удаленный модуль (под вспышку) может устанавливаться на стойку (штатив) или на специальную подставку. Для установки модуля на нижней стороне корпуса предусмотрено резьбовое отверстие 1/4" и пластмассовый разъем под холодный башмак.

 

Grifon TTL cинхрокабель для Nikon длиной 2 м
Арт. FTR-637
Арт. FTR-637
Grifon TTL cинхрокабель для Nikon длиной 2 м
Синхрокабель с поддержкой i-TTL для соединения фотокамеры Nikon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.

Grifon SB-2030 софтбокс для накамерных фотовспышек 20х30 см
Арт. FTR-1533
Арт. FTR-1533
Grifon SB-2030 софтбокс для накамерных фотовспышек 20х30 см
Софтбокс Grifon SB-2030 – удобная насадка с серебряной внутренней поверхностью. С помощью данного софтбокса для накамерной вспышки можно получить мягкий направленный свет, устраняя грубые тени или блики.
 
Размер: 20x30 см. Крепится с помощью ленты на липучках.
 
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards набор карт для баланса белого
Арт. RRJ-002
Арт. RRJ-002
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards набор карт для баланса белого
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.

Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Арт. NVF-6898
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Арт. NVF-6898
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.

Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Нина Свиридова
Нина Свиридова
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
