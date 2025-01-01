Grifon TTL синхрокабель для Canon длиной 2 м

Синхрокабель с поддержкой i-TTL для соединения фотокамеры Nikon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.
Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.
TTL-синхрокабель предназначен для автоматического управления вспышкой с помощью фотокамеры, когда вспышка установлена не на камере, а находится на удалении.
TTL-кабель состоит из двух модулей, соединенных витым шнуром. Один модуль надевается на горячий башмак, второй является горячим башмаком для внешней вспышки.
Накамерный модуль имеет металлический разъем с зажимным кольцом для установки на горячий башмак фотокамеры Canon. На верхней стороне корпуса имеется горячий башмак для установки других устройств, например, второй вспышки или радиосинхронизатора управления удаленными вспышками.
Удаленный модуль (под вспышку) может устанавливаться на стойку (штатив) или на специальную подставку. Для установки модуля на нижней стороне корпуса предусмотрено резьбовое отверстие 1/4" и пластмассовый разъем под холодный башмак.
