Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon.

Описание

ThinkLite TT685IIC работает в автоматическом режиме TTL, ручном режиме и стробоскопическом режиме. Такие функции, как высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 с), экспокоррекция вспышки FEC, брекетинг экспозиции вспышки FEB, синхронизация по второй шторке и т.д., помогут получить кадр даже в сложных условиях реализовать творческие задумки. В ручном режиме доступно 22 ступени регулировки выходной мощности от 1/1 до 1/128.

На панели управления вспышки расположен большой ЖК-дисплей с двухцветной подсветкой (синий-master/оранжевый-slave/отключена). Текущая функция верхнего ряда кнопок отображается соответственно над ними на дисплее. Кнопка вкл/выкл вспышки выполнена в виде ползунка, а настройка параметров осуществляется удобным многофункциональным диммером-колесиком и кнопками. Благодаря встроенной системе беспроводного управления Godox 2.4 X, вспышка ThinkLite TT685II совмещает функции передатчика и приемника в одном устройстве, обеспечивая максимальную гибкость и удобство для совместной работы с другими импульсными источниками света. TT685II в качестве ведущей вспышки может управлять несколькими накамерными или студийными вспышками, оснащенными системой Godox 2.4 X. При использовании вне камеры вспышка TT685II будет управляться радиосинхронизаторами Godox 2.4 X, такими как X1T, X2T, XPRO и т.д. Угол освещения вспышки регулируется в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 20 мм до 200 мм автоматически или вручную. Это позволяет эффективно распределить световой поток и избежать затемнения по краям кадра. Вспышка естественным образом осветит объект целиком, независимо от того, снимает ли фотограф широкоугольным объективом в условиях ограниченного пространства или портретным объективом издалека.

Вспышка может питаться двумя способами: с помощью 4 элементов типа АА или от батарейного блока. Отсек для батарей расположен на правой стороне корпуса вспышки. На передней стороне вспышки расположено гнездо для подключения внешнего источника питания (блок питания Godox PB960 и кабель питания Godox Cx приобретаются дополнительно). Время перезарядки вспышки составляет от 0,1 до 2,6 с.

Характеристики: