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-10 %
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon

Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon

Godox
Артикул: DAN-8638

Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon.

Вспышка Godox ThinkLite TT685IIC TTL для камер Canon – усовершенствованная версия накамерных вспышек ThinkLite TT685C, которая сохранила все основные функции и получила новые возможности. Подойдет для репортажной съемки, фотографирования различных мероприятий, художественной фотосъемки в студии.

ThinkLite TT685IIC совместимы с системами Е-TTL, что делает их отличным вариантом для камер стандарта Canon в качестве единственной или ведущей вспышки, а также ведомой вспышки для использования вне камеры (любого производителя).

Описание

ThinkLite TT685IIC работает в автоматическом режиме TTL, ручном режиме и стробоскопическом режиме. Такие функции, как высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 с), экспокоррекция вспышки FEC, брекетинг экспозиции вспышки FEB, синхронизация по второй шторке и т.д., помогут получить кадр даже в сложных условиях реализовать творческие задумки. В ручном режиме доступно 22 ступени регулировки выходной мощности от 1/1 до 1/128.

На панели управления вспышки расположен большой ЖК-дисплей с двухцветной подсветкой (синий-master/оранжевый-slave/отключена). Текущая функция верхнего ряда кнопок отображается соответственно над ними на дисплее. Кнопка вкл/выкл вспышки выполнена в виде ползунка, а настройка параметров осуществляется удобным многофункциональным диммером-колесиком и кнопками. Благодаря встроенной системе беспроводного управления Godox 2.4 X, вспышка ThinkLite TT685II совмещает функции передатчика и приемника в одном устройстве, обеспечивая максимальную гибкость и удобство для совместной работы с другими импульсными источниками света. TT685II в качестве ведущей вспышки может управлять несколькими накамерными или студийными вспышками, оснащенными системой Godox 2.4 X. При использовании вне камеры вспышка TT685II будет управляться радиосинхронизаторами Godox 2.4 X, такими как X1T, X2T, XPRO и т.д. Угол освещения вспышки регулируется в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 20 мм до 200 мм автоматически или вручную. Это позволяет эффективно распределить световой поток и избежать затемнения по краям кадра. Вспышка естественным образом осветит объект целиком, независимо от того, снимает ли фотограф широкоугольным объективом в условиях ограниченного пространства или портретным объективом издалека.

Вспышка может питаться двумя способами: с помощью 4 элементов типа АА или от батарейного блока. Отсек для батарей расположен на правой стороне корпуса вспышки. На передней стороне вспышки расположено гнездо для подключения внешнего источника питания (блок питания Godox PB960 и кабель питания Godox Cx приобретаются дополнительно). Время перезарядки вспышки составляет от 0,1 до 2,6 с.

Характеристики:

  • Модель TT685II
  • Ведущее число (1/1 мощность 200мм) 60 (м, ISO 100)
  • Угол освещения вспышки 20-200 мм Автоматический (в соответствии с фокусным расстоянием объектива и размером изображения)
  • Поворотно-наклонная головка 0...360° по горизонтали, -7°...90° по вертикали
  • Длительность импульса 1/300 до 1/20000 с
  • Система управления E-TTL II автоматический и ручной режим
  • Компенсация экспозиции вспышки (FEC) ±3 ступени с шагом 1/3 ступени
  • Брекетинг экспозиции вспышки (FEB) ±3 ступени с шагом 1/3 ступени (комбинируется с FEC)
  • Фиксация экспозиции вспышки Кнопками камеры или <*>
  • Режим синхронизации Высокоскоростная (до 1/8000 с), по первой шторке, по второй шторке
  • Стробоскопический режим Поддерживается (до 100 срабатываний, 199Гц)
  • Беспроводная вспышка (Оптическое управление и радиоуправление 2,4G)
  • Режимы управления Передатчик, Приемник, Выкл
  • Ведущие группы A, B, C, D
  • Ведомые группы A, B, C, D, E (группой E можно управлять с помощью пульта-радиосинхронизатора серии X)
  • Дальность действия управления (прибл.) 100м
  • Каналы 32 (1~32)
  • Беспроводные идентификаторы ID 01~99
  • Проверочная вспышка Кнопкой предварительного просмотра глубины резкости камеры
  • Подсветка автофокусировки
  • Дальность действия Центр: прибл. 0,6–10 м, периферия: прибл. 0,6–5 м
  • Источник питания 4 шт, алкалиновые или Ni-MH (рекомендуется) элементы питания
  • Время перезарядки прим. 0.1-2.6 с (Ni-MH)
  • Количество импульсов (1/1) Около 290
  • Энергосбережение Автоотключение через 90 с простоя (60 минут в режиме ведомой вспышки)
  • Способы синхронизации «Горячий башмак», 2.5 мм разъем
  • Рабочая температура -10°C-50°C
  • Размеры 64х76х190 мм
  • Вес (без батарей) 405г.

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