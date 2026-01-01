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Raylab RL-LPE6N аккумулятор 2000мАч для EOS 6D 60D, 70D, 80D, 7D, 5D mark II, mark III
Raylab RL-LPE6N аккумулятор 2000мАч для EOS 6D 60D, 70D, 80D, 7D, 5D mark II, mark III

Raylab RL-LPE6N аккумулятор 2000мАч для EOS 6D 60D, 70D, 80D, 7D, 5D mark II, mark III

Raylab
Артикул: DAN-7515

Аккумулятор Raylab RL-LPE6N 2000 мАч для Canon EOS.

Надежный и качественный источники питания, подобный Canon LP-E6N. Емкость - 2000 мАч, напряжение - 7,4 В. Аккумулятор совместим с камерами Canon EOS 60D, 70D, 80D, 6D, 7D, 7D Mark II, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, XC10, XC15.

Описание

Raylab RL-LPE6N аккумулятор 2000мАч для EOS 6D 60D, 70D, 80D, 7D, 5D mark II, mark III

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