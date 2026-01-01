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Phottix 87303 Griffin мульти-крепление для вспышки

Phottix 87303 Griffin мульти-крепление для вспышки

Phottix
Артикул: NVF-8728

Phottix Griffin (87303) – мульти-крепление для вспышки.

Крепление Phottix Griffin позволяет устанавливать накамерную вспышку в софт бокс. Монтажная резьба 1/4" и шпилька с резьбами 5/8" и 3/8" (папа).

Описание

Phottix 87303 Griffin мульти-крепление для вспышки

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