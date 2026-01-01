Phottix 87303 Griffin мульти-крепление для вспышки

Арт. DAN-7903

Перекладина-удлинитель Phottix (88214) е48 для стоек — это быстрый и удобный способ увеличить высоту вашей стойки или создать небольшой вынос.

С одной стороны крепление на стойку - мама 5/8", с другой стороны - папа "палец" 5/8" и резьба 1/4". Материал изделия - сталь. Максимальная нагрузка - 1.3 кг