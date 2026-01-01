Phottix 87303 Griffin мульти-крепление для вспышки

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Griffin (87303) – мульти-крепление для вспышки.
Крепление Phottix Griffin позволяет устанавливать накамерную вспышку в софт бокс. Монтажная резьба 1/4" и шпилька с резьбами 5/8" и 3/8" (папа).
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Накамерная светодиодная панель Phottix (81401) M5 LED со встроенным аккумулятором. Небольшая, легкая панель-осветитель мощностью 3,5 Вт. Осветитель работает на светодиодах нового поколения и выдает регулируемую цветовую температуру 6000 К (+/_ 500К). Мощность светового потока регулируется ступенчато (5 ступеней). Показатель CRI - 90. Емкость батареи - 3.7 V 500 mAh. Максимальная яркость 440 lux @ 0.5 м. Размер 72х41х10.5 мм. Вес 44 г.
Перекладина-удлинитель Phottix (88214) е48 для стоек — это быстрый и удобный способ увеличить высоту вашей стойки или создать небольшой вынос.
С одной стороны крепление на стойку - мама 5/8", с другой стороны - папа "палец" 5/8" и резьба 1/4". Материал изделия - сталь. Максимальная нагрузка - 1.3 кг
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Аккумулятор GreenBean NP-F750 для светодиодного накамерного осветителя.
Литий-ионный аккумулятор с адаптером типа SONY NP-F емкостью 6700 мАч. Благодаря встроенному контроллеру питания аккумулятор защищен от повреждения по причине перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания.