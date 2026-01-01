Phottix (88214) e48 Light Stand Extension перекладина 48 см

Характеристики:
- Модель: е48
- Материал: сталь
- Максимальная нагрузка: 1.3 кг
- 1я сторона перекладины: крепление - мама 5/8"
- 2я сторона: папа "палец" 5/8" и резьба 1/4"
Москва
Малая Семеновская 3с6
Перекладина-удлинитель Phottix (88214) е48 для стоек — это быстрый и удобный способ увеличить высоту вашей стойки или создать небольшой вынос.
С одной стороны крепление на стойку - мама 5/8", с другой стороны - папа "палец" 5/8" и резьба 1/4". Материал изделия - сталь. Максимальная нагрузка - 1.3 кг
Характеристики:
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