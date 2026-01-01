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Phottix (88214) e48 Light Stand Extension перекладина 48 см
Phottix (88214) e48 Light Stand Extension перекладина 48 см
Phottix (88214) e48 Light Stand Extension перекладина 48 см

Phottix (88214) e48 Light Stand Extension перекладина 48 см

Phottix
Артикул: DAN-7903

Перекладина-удлинитель Phottix (88214) е48 для стоек — это быстрый и удобный способ увеличить высоту вашей стойки или создать небольшой вынос.

С одной стороны крепление на стойку - мама 5/8", с другой стороны - папа "палец" 5/8" и резьба 1/4". Материал изделия - сталь. Максимальная нагрузка - 1.3 кг

Описание

Характеристики:

  • Модель: е48
  • Материал: сталь
  • Максимальная нагрузка: 1.3 кг
  • 1я сторона перекладины: крепление - мама 5/8"
  • 2я сторона: папа "палец" 5/8" и резьба 1/4"

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