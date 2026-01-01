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Lumifor LFLH-04 держатель для установки вспышки и зонта на студийную стойку

Lumifor LFLH-04 держатель для установки вспышки и зонта на студийную стойку

Lumifor
Артикул: NVF-5339

Lumifor LFLH-04 – держатель для установки вспышки и зонта на студийную стойку. Имеет адаптер для крепления студийного зонта 5/8" (16 мм). Незаменимый аксессуар стробиста.

Описание

Lumifor LFLH-04 держатель для установки вспышки и зонта на студийную стойку

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