FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LFLH-04 – держатель для установки вспышки и зонта на студийную стойку. Имеет адаптер для крепления студийного зонта 5/8" (16 мм). Незаменимый аксессуар стробиста.
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FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
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