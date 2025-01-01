Falcon Eyes зажим B для зонта с холодным башмаком

Flama FL-WB52C White Balance Lenscap – защитная крышка для настройки баланса белого камеры.
Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов диаметром 52 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes зажим B – зажим используется для крепления различного оборудования на опору со стандартным креплением 5/8". Изготовлен из пластика, площадка – из металла. Вес конструкции – 0,15 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap – защитная крышка для настройки баланса белого камеры.
Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов диаметром 52 мм.
Fotokvant SNOOT-19BW - узкоугольная насадка с цветными фильтрами. Узкая носовая часть диаметром 6 см, широкая – 10 см. Длина насадки – 19 см.
Модель изготовлена из алюминия. Рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Байонет Bowens.
Fujimi FCRH72 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 72 мм.
Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Работай с цветом без бликов
Wansen