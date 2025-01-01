Falcon Eyes зажим B для зонта с холодным башмаком

Арт. DAN-1329

Fujimi FCRH72 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 72 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.