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Grifon FLH-G переходник для установки накамерной фотовспышки

Grifon FLH-G переходник для установки накамерной фотовспышки

Grifon
Артикул: OLE-1302

Поворотный держатель G-типа. Используется для крепления накамерной вспышки на горячий башмак. С его помощью может быть также установлен фотозонт. Удобен для работы в режиме репортажной съемки на свадьбе, торжественном или спортивном мероприятии. Держатель может быть настроен под оптимальным углом для съемки. Изготовлен из пластика и алюминия. Вес, г – 171.

Описание

Grifon FLH-G переходник для установки накамерной фотовспышки

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