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Fotokvant RFLH-39 V-bracket кронштейн для установки вспышек и микрофонов
Fotokvant RFLH-39 V-bracket кронштейн для установки вспышек и микрофонов
Fotokvant RFLH-39 V-bracket кронштейн для установки вспышек и микрофонов

Fotokvant RFLH-39 V-bracket кронштейн для установки вспышек и микрофонов

Fotokvant
Артикул: MTG-2237

Fotokvant RFLH-39 V-bracket кронштейн для установки вспышек и микрофонов. Держатель позволяет установить до 3-х штук дополнительного оборудования в "холодный башмак". Изготовлен из алюминия. Максимальные размеры 105х85х22 мм. Устанавливается в гнездо камеры "горячий башмак" либо на стойку или штатив с креплением резьбы 1/4". Вес 47 гр. 

Описание

Fotokvant RFLH-39 V-bracket кронштейн для установки вспышек и микрофонов

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