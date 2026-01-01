Осветитель светодиодный YongNuo YN116.
Мощный и компактный осветитель для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 116 светодиодов с цветовой температурой 3200 - 5500 K.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RFLH-39 V-bracket кронштейн для установки вспышек и микрофонов. Держатель позволяет установить до 3-х штук дополнительного оборудования в "холодный башмак". Изготовлен из алюминия. Максимальные размеры 105х85х22 мм. Устанавливается в гнездо камеры "горячий башмак" либо на стойку или штатив с креплением резьбы 1/4". Вес 47 гр.
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Осветитель светодиодный YongNuo YN116.
Мощный и компактный осветитель для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 116 светодиодов с цветовой температурой 3200 - 5500 K.
Fotokvant RFLH-38 держатель с креплением на горячий башмак. Держатель изготовлен из алюминия и имеет 3 площадки типа "холодный башмак" для установки дополнительного оборудования. Например led панель, микрофон и т.д. Так же на держателе есть 2 отверстия с резьбой 3/8" и 8 отверстий с резьбой 1/4". Может быть установлен в камеру в "горячий башмак" или на стойку или штатив на резьбу 1/4 ". Размеры держателя 144х25 мм. Вес 58 гр.
Осветитель Godox LITEMONS LED6Bi – легкий и очень компактный светодиодный источник света, состоящий из 64 светодиодов (bi-color, 32 светодиода «холодного» белого и 32 светодиода «теплого» белого света), общей мощностью 6Вт. Цветовая температура устанавливается в диапазоне от 3200 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%.