Grifon AD-S 14 ручка для накамерных софтбоксов

Характеристики:
- в рабочей сборке - 51 см
- максимальная длина - 127 см
- секции - 3
- диаметр труб - 19, 22, 26 мм
- ручка - диаметр 3,5 см, длина 27 см
- переходник 1/4"
- вес нетто - 416 г
- габариты - 68х7,5х7,5 см
- вес брутто - 556 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ручка Grifon AD-S 14 для накамерных софтбоксов.
Специально разработанная универсальная ручка-держатель для софтбокса. Используется совместно с накамерными софтбоксами. Расширяет творческие возможности фотографа.
Характеристики:
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Grifon Xpro-N TTL радиосинхронизатор для Nikon. Радиосинхронизатор с функцией ДУ для Nikon.
Совместим с системой беспроводной синхронизации Grifon X.
Может использоваться для синхронизации затвора фотокамеры, студийной вспышки или накамерной вспышки, а также для управления оригинальными вспышками Nikon в сочетании с приемником X1R-N.
Fotokvant SBF-F58AM – пластиковый рассеиватель для вспышки F58AM.
Позволяет равномерно распределить свет от вспышки и создать мягкое освещение. Уменьшает отражения и позволяет избежать резких теней и эффекта красных глаз. Рассеиватель предназначен для использования со вспышкой F58AM.
Fotokvant RFLH-07 – металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4". Оснащен удобным винтом-зажимом. Предназначен для крепления вспышки, накамерных микрофонов и прочего на штативы, стойки, риг-системыэ
Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.
Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.
Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.