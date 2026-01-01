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Grifon AD-S 14 ручка для накамерных софтбоксов

Grifon AD-S 14 ручка для накамерных софтбоксов

Grifon
Артикул: DAN-5618

Ручка Grifon AD-S 14 для накамерных софтбоксов.

Специально разработанная универсальная ручка-держатель для софтбокса. Используется совместно с накамерными софтбоксами. Расширяет творческие возможности фотографа.

Описание

Характеристики:

  • в рабочей сборке - 51 см
  • максимальная длина - 127 см
  • секции - 3
  • диаметр труб - 19, 22, 26 мм
  • ручка - диаметр 3,5 см, длина 27 см
  • переходник 1/4"
  • вес нетто - 416 г
  • габариты - 68х7,5х7,5 см
  • вес брутто - 556 г

Комплектация

  • Grifon AD-S 14 ручка для накамерных софтбоксов - 1 шт.

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