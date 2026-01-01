Grifon AD-S 14 ручка для накамерных софтбоксов

Арт. DAN-6106

Grifon Xpro-N TTL радиосинхронизатор для Nikon. Радиосинхронизатор с функцией ДУ для Nikon.

Совместим с системой беспроводной синхронизации Grifon X.

Может использоваться для синхронизации затвора фотокамеры, студийной вспышки или накамерной вспышки, а также для управления оригинальными вспышками Nikon в сочетании с приемником X1R-N.