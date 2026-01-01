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Godox AD-S13 телескопическая штанга
Godox AD-S13 телескопическая штанга
Godox AD-S13 телескопическая штанга
Godox AD-S13 телескопическая штанга
Godox AD-S13 телескопическая штанга

Godox AD-S13 телескопическая штанга

Godox
Артикул: DAN-3732

Телескопическая штанга Godox AD-S13.

Телескопическая ручка держатель для вспышек и светового оборудования. Возможна установка оборудования на оба конца ручки. Для большего удобства раздвижная ручка Godox оснащена неопреновой накладкой для руки и петлей-страховкой. Длина в сложенном - 55 см. Максимальная длина - 160 см. Вес - 320 г.

Описание

Godox AD-S13 телескопическая штанга

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