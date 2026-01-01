Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек

Софтбокс Godox SGGV80800 предназначен для использования с накамерной вспышкой, разработан для удобства работы на выездных съемках. Софтбокс легко и быстро раскладывается по принципу лайт-диска, несколько минут требуется на установку. Имеется сумка размером 28х23х14 см, что позволяет легко транспортировать софтбокс. Спереди на кронштейне находится байонет Bowens, который позволяет использовать накамерные вспышки с различным светомодификаторами.
Комплектация:
- сумка
- софтбокс 80 х 80 см
- тканевый рассеиватель
- сотовая решетка
- кронштейн-адаптер S2