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Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек

Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек

Godox
Артикул: DAN-8667

Софтбокс Godox SGGV8080 (80 х 80 см)предназначен для использования с накамерной вспышкой, в комплектацию входит тканевый рассеиватель, сотовая решетка и кронштейн-адаптер S2, прочную компактную сумку 28х23х14 см, софтбокс легко раскладывается, удобен при транспортировке, помогает получить мягкий и равномерный световой поток, имеет крепление Bowens.

Описание

Софтбокс Godox SGGV80800 предназначен для использования с накамерной вспышкой, разработан для удобства работы на выездных съемках. Софтбокс легко и быстро раскладывается по принципу лайт-диска, несколько минут требуется на установку. Имеется сумка размером 28х23х14 см, что позволяет легко транспортировать софтбокс. Спереди на кронштейне находится байонет Bowens, который позволяет использовать накамерные вспышки с различным светомодификаторами.

Комплектация:

  • сумка
  • софтбокс 80 х 80 см
  • тканевый рассеиватель
  • сотовая решетка
  • кронштейн-адаптер S2

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