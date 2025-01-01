images
images
images
images
images
images
-15 %
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения

Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения

Falcon Eyes
Артикул: VBR-503

Falcon Eyes L-2440 A/B – четырехсекционная алюминиевая студийная стойка для освещения с воздушным амортизатором.

Максимальная высота 244 см.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, м – 2,40
  • минимальная высота, м – 0,79
  • высота в сложенном виде, м – 0,785
  • размах треноги, м – 0,77
  • диаметр ножек, мм – 19
  • диаметр секций, – 16/19/22/25
  • крепежная головка – 5/8"
  • резьба – 1/4" и 3/8"
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • вес, кг – 1,2

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon MFA-HC сотовая насадка с тремя цветными фильтрами
Арт. FTR-696
Grifon MFA-HC сотовая насадка с тремя цветными фильтрами
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon MFA-HC – сотовая насадка с тремя цветными фильтрами (желтым, красным и синим). Предназначена для импульсной вспышки VS-32W с посадочным диаметром 73 мм, имеется резьба, диаметр выходного отверстия – 120 мм. 

1 380 ₽
В корзину

Видео

Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера