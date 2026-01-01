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Godox SGGV6060 софтбокс 60х60 см для накамерных вспышек
Godox SGGV6060 софтбокс 60х60 см для накамерных вспышек
Godox SGGV6060 софтбокс 60х60 см для накамерных вспышек
Godox SGGV6060 софтбокс 60х60 см для накамерных вспышек
Godox SGGV6060 софтбокс 60х60 см для накамерных вспышек
Godox SGGV6060 софтбокс 60х60 см для накамерных вспышек
Godox SGGV6060 софтбокс 60х60 см для накамерных вспышек
Godox SGGV6060 софтбокс 60х60 см для накамерных вспышек
Godox SGGV6060 софтбокс 60х60 см для накамерных вспышек
Godox SGGV6060 софтбокс 60х60 см для накамерных вспышек
Godox SGGV6060 софтбокс 60х60 см для накамерных вспышек

Godox SGGV6060 софтбокс 60х60 см для накамерных вспышек

Godox
Артикул: DAN-8666

Софтбокс Godox SGGV6060 предназначен для использования с накамерной вспышкой, в комплектацию входит тканевый рассеиватель, сотовая решетка и кронштейн-адаптер S2, прочную компактную сумку 32х22х8 см, софтбокс легко раскладывается, удобен при транспортировке, помогает получить мягкий и равномерный световой поток, имеет крепление Bowens..

Описание

Софтбокс Godox SGGV6060 предназначен для использования с накамерной вспышкой, разработан для удобства работы на выездных съемках. Софтбокс легко и быстро раскладывается по принципу лайт-диска, несколько минут требуется на установку. Имеется сумка размером 32х22х8 см, что позволяет легко транспортировать софтбокс. Спереди на кронштейне находится байонет Bowens, который позволяет использовать накамерные вспышки с различным светомодификаторами.

Комплектация:

  • сумка
  • софтбокс
  • тканевый рассеиватель
  • сотовая решетка
  • кронштейн-адаптер S2

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