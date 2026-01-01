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-10 %
Godox SFGV8080 cофтбокс для накамерных вспышек с сотами
Godox SFGV8080 cофтбокс для накамерных вспышек с сотами
Godox SFGV8080 cофтбокс для накамерных вспышек с сотами
Godox SFGV8080 cофтбокс для накамерных вспышек с сотами
Godox SFGV8080 cофтбокс для накамерных вспышек с сотами
Godox SFGV8080 cофтбокс для накамерных вспышек с сотами

Godox SFGV8080 cофтбокс для накамерных вспышек с сотами

Godox
Артикул: DAN-5366

Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами.

Складной софтбокс с креплением для накамерных вспышек. Размер - 80х80 см, Комплектуется кронштейн-адаптером с байонетом Bowens и сотами.

Описание

Конструкция софтбокса разработана таким образом, чтобы даже небольшой мощности вспышки было достаточно для полного заполнения его светом. Серебристая отражающая поверхность обеспечивает равномерное освещение и создает направленный поток света на выходе. Два рассеивателя (внутренний и внешний) помогают получить мягкий и равномерный световой поток.

Внутренний рассеиватель крепится к эластичной ленте внутри софтбокса, а внешний к козырьку софтбокса с помощью ленты-липучки. Рядом с внешним рассеивателем на липучку прикрепляются тканевые соты.

Кронштейн-адаптер изготовлен из прочного пластика и подходит для установки накамерных вспышек с прямоугольной или круглой головой. Кронштейн-адаптер устанавливается на стандартную стойку 5/8" и позволяет плавно регулировать угол наклона вспышки в пределах 180 градусов.

Софтбокс легко и быстро раскладывается по принципу лайт-диска, его тканевые стенки натянуты на упругие, металлические ребра.

Характеристики:

  • байонет - Bowens
  • размер - 80х80 см
  • размер сумки - 28х23х14 см.
  • вес софтбокса - 0,87 кг
  • вес адаптера - 0,45 кг
  • вес с сумкой - 1,6 кг

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