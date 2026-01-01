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Aurora FBO2 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс для накамерной вспышки 50 см
Aurora FBO2 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс для накамерной вспышки 50 см
Aurora FBO2 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс для накамерной вспышки 50 см
Aurora FBO2 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс для накамерной вспышки 50 см

Aurora FBO2 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс для накамерной вспышки 50 см

Aurora
Артикул: NVF-9210

Aurora FBO2 50 ALB Firefly2 – октобокс для накамерной вспышки, диаметром 50 см.

Октабокс зонтичного типа с серебристой внутренней поверхностью. Размер - 50х20 см. Компактный октобокс с адаптером и каркасом. В комплекте с сумкой для хранения, общий вес составляет - 1,15 кг. Каркас октобокса, адаптера и поворотного кронштейна изготовлены из алюминия и стали.

Описание

Каркас софтбокса, адаптера и поворотного кронштейна изготовлены из алюминия и стали, он очень легкий и портативный, что позволяет с одинаковым комфортом использовать его как в помещении так и на улице.

Внутреннее покрытие софтбокса - серебристое с рельефной поверхностью как в студийном софтбоксе Aurora. Он отражает свет таким образом, чтобы он стал мягким и не слишком резким, а плоский фронтальный рассеиватель смягчает свет еще больше.

Конструктивно октабокс сделан так, что открывается и закрывается как зонт, это дает возможность подготовить его к съемке в считанные минуты.

Благодаря поворотному кронштейну Firefly Beauty Box может двигаться вперед и назад. Высота слайдера кронштейна также регулируется. Он разработан так, чтобы быть совместимым с большинством башмаков для установки вспышек.

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