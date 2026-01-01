Aurora FBO2 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс для накамерной вспышки 50 см

Описание

Каркас софтбокса, адаптера и поворотного кронштейна изготовлены из алюминия и стали, он очень легкий и портативный, что позволяет с одинаковым комфортом использовать его как в помещении так и на улице.

Внутреннее покрытие софтбокса - серебристое с рельефной поверхностью как в студийном софтбоксе Aurora. Он отражает свет таким образом, чтобы он стал мягким и не слишком резким, а плоский фронтальный рассеиватель смягчает свет еще больше.

Конструктивно октабокс сделан так, что открывается и закрывается как зонт, это дает возможность подготовить его к съемке в считанные минуты.

Благодаря поворотному кронштейну Firefly Beauty Box может двигаться вперед и назад. Высота слайдера кронштейна также регулируется. Он разработан так, чтобы быть совместимым с большинством башмаков для установки вспышек.