Ella Bella FADELESS 48X50 NIGHT SKY (56225) фон бумажный ночное небо 120х300 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella FADELESS 48X50 NIGHT SKY – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – ночное небо.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.
Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет черный.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.