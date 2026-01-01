Lastolite LS2438 софтбокс Ezybox Hotshoe 38х38 см

-10 %
Арт. VBR-132Falcon Eyes CLD-35 зажим двойной
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 8 ч
Универсальный двойной зажим может использоваться для крепления одной перекладины, или штанги поперек другой, а также для прочих целей.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LS2438 Ezybox Hotshoe – квадратный легкий софтбокс с регулируемым кронштейном.
Размер 38х38 см. Устанавливается на накамерную вспышку для смягчения светового потока. Крепится на штатив или кронштейн камеры. Легко собирается, комплектуется чехлом для хранения. Вес - 0,8 кг.
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Универсальный двойной зажим может использоваться для крепления одной перекладины, или штанги поперек другой, а также для прочих целей.