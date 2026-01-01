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Lastolite LS2438 софтбокс Ezybox Hotshoe 38х38 см

Lastolite LS2438 софтбокс Ezybox Hotshoe 38х38 см

Lastolite
Артикул: OLE-0527

Lastolite LS2438 Ezybox Hotshoe – квадратный легкий софтбокс с регулируемым кронштейном.

Размер 38х38 см. Устанавливается на накамерную вспышку для смягчения светового потока. Крепится на штатив или кронштейн камеры. Легко собирается, комплектуется чехлом для хранения. Вес - 0,8 кг.

Описание

Lastolite LS2438 софтбокс Ezybox Hotshoe 38х38 см

Комплектация

  • Диффузор - 2 шт.
  • Установочное крепление - 1 шт.
  • Чехол.

 

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