Популярное

Арт. NVF-5025

Veber Umka 76x300 телескоп. Рефлектор Ньютона (зеркальный), диаметр объектива - 76 мм, фокусное расстояние - 300 мм, настольная азимутальная монтировка Добсона. Качественное изготовление и надежная конструкция телескопа позволят без труда и в деталях рассмотреть любые звезды и объекты солнечной системы. Тем более, что с увеличением 15 крат (окуляр Н20 мм) можно сфокусироваться и днем на любые объекты. Этот телескоп можно использовать и как настольную зрительную трубу.