images
images
images
images
images
Veber Classic БПЦ 8x30 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 8x30 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 8x30 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 8x30 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 8x30 VR бинокль камуфлированный

Veber Classic БПЦ 8x30 VR бинокль камуфлированный

Veber
Артикул: DAN-0387

Veber Classic БПЦ 8x30 VR бинокль камуфлированный. Классический «полевой» бинокль. Благодаря его широкому полю зрения, цель легко не только обнаружить, но и сопровождать — даже при движении в транспортном средстве. Малые размеры и вес, комфортные наглазники окуляров — облегчают работу при длительных наблюдениях.

Описание

Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса данная модель хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) при случайных ударах.

Бинокль Veber Classic БПЦ 8x30 имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Особенности:

  • Увеличение 8х, диаметр объектива 30 мм
  • Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
  • Металлические корпус и подвижные детали
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)

Характеристики:

  • минимальная дистанция фокусировки, м – 5
  • диаметр выходного зрачка, мм – 3,75
  • угловое поле зрения, град. – 7,8
  • увеличение – 8x
  • диаметр объектива, мм – 30
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 136
  • габариты, мм – 120х160х65
  • вес, кг – 0,55

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 8*30 VR камуфлированный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как сделать винтажный портрет
Как сделать винтажный портрет
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.