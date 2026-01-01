Veber Classic БПЦ 20x60 VR бинокль камуфлированный

Описание

Veber Classic БПЦ 20x60 VR – мощный бинокль с камуфляжным покрытием

Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR – это оптический прибор с 20-кратным увеличением и диаметром объектива 60 мм, предназначенный для детального наблюдения за очень удаленными объектами. Модель с отделкой корпуса резиной в камуфляжном цвете сочетает в себе высокую светосилу, прочную конструкцию и удобство использования в полевых условиях.

Диаметр линз 60 мм позволяет собирать на 40% больше света по сравнению с 50-миллиметровыми объективами, что делает этот бинокль особенно эффективным для наблюдений в сумерках и условиях недостаточной освещенности. Оптика оснащена призмами Porro из стекла Bak-4, которые обеспечивают высокое светопропускание и четкое изображение. Многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров гарантирует яркую и контрастную картинку.

Прочный металлический корпус с усиленными подвижными деталями обеспечивает надежность и долговечность. Широкий барабанчик центральной фокусировки и диоптрийная коррекция позволяют легко и точно настроить резкость, в том числе в перчатках. Мягкие резиновые наглазники и эргономичный корпус делают наблюдение комфортным. Для длительного использования бинокль можно устанавливать на штатив через адаптер.

Назначение и применение

Наблюдение за удаленными объектами в деталях.

Полевые наблюдения за природой и птицами.

Охота и рыбалка.

Туризм и путешествия.

Наблюдения в сумерках и условиях низкой освещенности.

Ключевые особенности

Увеличение 20х для детального рассмотрения удаленных объектов.

Диаметр объектива 60 мм для превосходного светосбора.

Призмы Porro из стекла Bak-4 для высокой четкости изображения.

Металлический корпус и усиленные подвижные детали для надежности.

Многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие оптики.

Отделка корпуса резиной в камуфляжном цвете.

Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция.

Возможность установки на штатив через адаптер.

Мягкие резиновые наглазники для комфортного наблюдения.

Технические характеристики

Тип: Бинокль.

Бренд: Veber.

Модель: Classic БПЦ 20x60 VR.

Увеличение: 20x.

Диаметр объектива: 60 мм.

Диаметр выходного зрачка: 3 мм.

Угловое поле зрения: 3 градуса.

Линейное поле зрения (на 1000 м): 53 м.

Минимальная дистанция фокусировки: 12 м.

Тип призм: Porro (Bak-4).

Фокусировка: Центральная.

Корпус: Металлический, с резиновым покрытием.

Просветление оптики: Многослойное.

Крепление для штатива: Есть (через адаптер).

Габариты: 210 x 200 x 75 мм.

Вес: 0.83 кг.

Как использовать бинокль

Настройте межзрачковое расстояние, сложив или раздвинув половинки бинокля до получения единого круглого изображения. Используйте центральное колесо фокусировки для наведения резкости на объект. При необходимости отрегулируйте диоптрийную коррекцию для компенсации разницы зрения между глазами. Для длительного наблюдения установите бинокль на штатив через адаптер. Храните бинокль в комплектном кейсе, закрыв объективы и окуляры защитными крышками.

Преимущества использования

Высокое 20-кратное увеличение для детального наблюдения.

Отличная светосила для работы в сумерках.

Качественная оптика с призмами Bak-4 и многослойным просветлением.

Прочный металлический корпус с камуфляжным резиновым покрытием.

Возможность установки на штатив для стабильного наблюдения.

Совместимость с аксессуарами

Штатив: Совместим с фотоштативом через адаптер (приобретается отдельно).

Адаптер: Рекомендуется использовать адаптер для крепления к штативу.

Уход и хранение