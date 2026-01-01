Veber Classic БПЦ 20x60 VR бинокль камуфлированный

Veber Classic БПЦ 20x60 VR – мощный бинокль с камуфляжным покрытием
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR – это оптический прибор с 20-кратным увеличением и диаметром объектива 60 мм, предназначенный для детального наблюдения за очень удаленными объектами. Модель с отделкой корпуса резиной в камуфляжном цвете сочетает в себе высокую светосилу, прочную конструкцию и удобство использования в полевых условиях.
Диаметр линз 60 мм позволяет собирать на 40% больше света по сравнению с 50-миллиметровыми объективами, что делает этот бинокль особенно эффективным для наблюдений в сумерках и условиях недостаточной освещенности. Оптика оснащена призмами Porro из стекла Bak-4, которые обеспечивают высокое светопропускание и четкое изображение. Многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров гарантирует яркую и контрастную картинку.
Прочный металлический корпус с усиленными подвижными деталями обеспечивает надежность и долговечность. Широкий барабанчик центральной фокусировки и диоптрийная коррекция позволяют легко и точно настроить резкость, в том числе в перчатках. Мягкие резиновые наглазники и эргономичный корпус делают наблюдение комфортным. Для длительного использования бинокль можно устанавливать на штатив через адаптер.
Назначение и применение
- Наблюдение за удаленными объектами в деталях.
- Полевые наблюдения за природой и птицами.
- Охота и рыбалка.
- Туризм и путешествия.
- Наблюдения в сумерках и условиях низкой освещенности.
Ключевые особенности
- Увеличение 20х для детального рассмотрения удаленных объектов.
- Диаметр объектива 60 мм для превосходного светосбора.
- Призмы Porro из стекла Bak-4 для высокой четкости изображения.
- Металлический корпус и усиленные подвижные детали для надежности.
- Многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие оптики.
- Отделка корпуса резиной в камуфляжном цвете.
- Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция.
- Возможность установки на штатив через адаптер.
- Мягкие резиновые наглазники для комфортного наблюдения.
Технические характеристики
- Тип: Бинокль.
- Бренд: Veber.
- Модель: Classic БПЦ 20x60 VR.
- Увеличение: 20x.
- Диаметр объектива: 60 мм.
- Диаметр выходного зрачка: 3 мм.
- Угловое поле зрения: 3 градуса.
- Линейное поле зрения (на 1000 м): 53 м.
- Минимальная дистанция фокусировки: 12 м.
- Тип призм: Porro (Bak-4).
- Фокусировка: Центральная.
- Корпус: Металлический, с резиновым покрытием.
- Просветление оптики: Многослойное.
- Крепление для штатива: Есть (через адаптер).
- Габариты: 210 x 200 x 75 мм.
- Вес: 0.83 кг.
Как использовать бинокль
- Настройте межзрачковое расстояние, сложив или раздвинув половинки бинокля до получения единого круглого изображения.
- Используйте центральное колесо фокусировки для наведения резкости на объект.
- При необходимости отрегулируйте диоптрийную коррекцию для компенсации разницы зрения между глазами.
- Для длительного наблюдения установите бинокль на штатив через адаптер.
- Храните бинокль в комплектном кейсе, закрыв объективы и окуляры защитными крышками.
Преимущества использования
- Высокое 20-кратное увеличение для детального наблюдения.
- Отличная светосила для работы в сумерках.
- Качественная оптика с призмами Bak-4 и многослойным просветлением.
- Прочный металлический корпус с камуфляжным резиновым покрытием.
- Возможность установки на штатив для стабильного наблюдения.
Совместимость с аксессуарами
- Штатив: Совместим с фотоштативом через адаптер (приобретается отдельно).
- Адаптер: Рекомендуется использовать адаптер для крепления к штативу.
Уход и хранение
- Храните бинокль в сухом месте, в комплектном кейсе, с защитными крышками на оптике.
- Для длительного хранения и защиты используйте специальные шкафы для техники
- Для очистки линз используйте мягкую ткань из комплекта.
- Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
- Избегайте падений и попадания жидкости внутрь устройства.