Артикул: DAN-0610

Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль серый. Прорезиненный металлический корпус позволит долгое время наблюдать за объектом даже при высокой влажности. Это также создает удобство при наблюдении на морозе. Бинокль можно устанавливать на штатив, имеет резьбовое отверстие 1/4 дюйма. Увеличение в 12-крат позволяет удобно рассматривать и детали интересующего объекта.