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Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль серый

Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль серый

Veber
Артикул: DAN-0610

Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль серый. Прорезиненный металлический корпус позволит долгое время наблюдать за объектом даже при высокой влажности. Это также создает удобство при наблюдении на морозе. Бинокль можно устанавливать на штатив, имеет резьбовое отверстие 1/4 дюйма. Увеличение в 12-крат позволяет удобно рассматривать и детали интересующего объекта.

Описание

Особенности:

  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)

Характеристики:

  • Минимальная дистанция фокусировки, м: 9
  • Диаметр выходного зрачка, мм: 4.16
  • Угловое поле зрения, град.: 5.2
  • Увеличение, крат: 12
  • Zoom: нет
  • Диаметр объектива, мм: 50
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м: 92
  • Габаритные размеры, мм: 175х65х185
  • Диапазон рабочих температур, C: от -10 до +40
  • Вес, кг: 0.810
  • Цвет: серый
  • Материал корпуса: алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса: резина

Комплектация

  • Кейс
  • Защитные крышки
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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