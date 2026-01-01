Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль серый

Особенности:
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
Характеристики:
- Минимальная дистанция фокусировки, м: 9
- Диаметр выходного зрачка, мм: 4.16
- Угловое поле зрения, град.: 5.2
- Увеличение, крат: 12
- Zoom: нет
- Диаметр объектива, мм: 50
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м: 92
- Габаритные размеры, мм: 175х65х185
- Диапазон рабочих температур, C: от -10 до +40
- Вес, кг: 0.810
- Цвет: серый
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса: резина