Артикул: DAN-0376

Veber Classic БПЦ 7x50 VL бинокль кожа цвет черный. Имеет классические «военно-морские» оптические характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и удерживать цель в поле зрения, например, при качке. Линзы объектива имеют диаметр 50 мм (они собирают в 2 раза больше света, чем линзы диаметром 35 мм), это позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках.