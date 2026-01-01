Veber Classic БПЦ 7x50 VL бинокль кожа цвет черный

Особенности :
- Широкое поле зрения
- Возможность использования в темное время суток
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса искусственной кожей (VL)
Характеристики:
- минимальная дистанция фокусировки, м – 9
- диаметр выходного зрачка, мм – 7,1
- угловое поле зрения, град. – 6,8
- увеличение – 7x
- диаметр объектива, мм – 50
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 119
- габариты, мм – 190x195x65
- вес, кг – 0,72