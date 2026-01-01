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Veber Classic БПЦ 7x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 7x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 7x50 VL бинокль кожа цвет черный

Veber Classic БПЦ 7x50 VL бинокль кожа цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0376

Veber Classic БПЦ 7x50 VL бинокль кожа цвет черный. Имеет классические «военно-морские» оптические характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и удерживать цель в поле зрения, например, при качке. Линзы объектива имеют диаметр 50 мм (они собирают в 2 раза больше света, чем линзы диаметром 35 мм), это позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках.

Описание

Особенности :

  • Широкое поле зрения
  • Возможность использования в темное время суток
  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса искусственной кожей (VL)

Характеристики:

  • минимальная дистанция фокусировки, м – 9
  • диаметр выходного зрачка, мм – 7,1
  • угловое поле зрения, град. – 6,8
  • увеличение – 7x
  • диаметр объектива, мм – 50
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 119
  • габариты, мм – 190x195x65
  • вес, кг – 0,72

Комплектация

  • Бинокль
  • Кейс
  • Защитные крышки
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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