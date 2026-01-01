Популярное

Andbon — это устоявшийся китайский бренд (основан в 2011 г.), который специализируется на производстве доступных и технологичных шкафов для сухого хранения. Компания имеет собственные производственные мощности и патенты. Ключевые преимущества шкафов Andbon: бесшумная термоэлектрическая система осушения, низкое энергопотребление, надежный стальной корпус и точный цифровой контроль влажности. Они широко используются фотографами для защиты техники, а также для хранения документов, лекарств и коллекционных предметов
Andbon — это китайский бренд, специализирующийся на разработке и производстве электронных шкафов для сухого хранения (сушильные шкафы или дехьюмидифаеры) . Основная специализация компании — защита чувствительного к влажности оборудования: фото- и видеотехники, оптики, электронных компонентов и других ценных предметов .
Производственные мощности и штаб-квартира находятся в городе Чжухай (провинция Гуандун, Китай) . Компания основана в 2011 году
Andbon позиционирует себя как профессиональный производитель с полным циклом производства :
- Собственные мощности: Компания располагает собственным цехом по производству металлокорпусов (лазерная резка, гибка металла, штамповка) и сборочным цехом .
- Инновации и патенты: Весь модельный ряд разработан собственным конструкторским бюро. Бренд обладает рядом патентов на полезные модели и дизайн продуктов .
- Технология осушения: Основу всех шкафов Andbon составляет термоэлектрическая (полупроводниковая) система осушения (TE cooling) без использования компрессора и вентиляторов . Это обеспечивает:
- Бесшумную работу (отсутствие вибраций и шума) .
- Высокую надежность (меньше подвижных частей).
- Низкое энергопотребление (в среднем 3.5-5 Вт/ч) .
- Комплектующие: Ключевые элементы, такие как датчик влажности, могут быть импортными (например, из Германии), что положительно сказывается на точности измерений
Продукция Andbon рассчитана на потребителей, которым нужен простой, надежный и эстетичный способ защитить имущество от плесени, коррозии и выхода из строя из-за перепадов влажности .
Мониторинг и управление: Шкафы оснащены цифровым LED или LCD дисплеем на лицевой панели для отображения текущего уровня влажности . Управление может быть как кнопочным (электронным), так и механическим поворотным переключателем (в зависимости от модели) .
Диапазон влажности: Позволяют поддерживать влажность в широком диапазоне — от 25% до 60% RH (Relative Humidity). Это позволяет хранить различные материалы в оптимальных для них условиях .
Конструкция:
- Корпус: Изготавливается из холоднокатаной стали толщиной 1.5 мм. Корпус покрыт двумя слоями порошковой краски (обычно черного цвета) для защиты от коррозии и придания эстетичного внешнего вида .
- Дверца: Как правило, это двухслойное закаленное стекло с резиновым уплотнителем по периметру, обеспечивающим герметичность. Дверца оснащена замком для предотвращения несанкционированного доступа .
- Полки: Внутреннее пространство организовано с помощью выдвижных или стационарных полок (пластиковых или металлических), расстояние между которыми часто можно регулировать .