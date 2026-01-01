Популярное

Andbon — это устоявшийся китайский бренд (основан в 2011 г.), который специализируется на производстве доступных и технологичных шкафов для сухого хранения. Компания имеет собственные производственные мощности и патенты. Ключевые преимущества шкафов Andbon: бесшумная термоэлектрическая система осушения, низкое энергопотребление, надежный стальной корпус и точный цифровой контроль влажности. Они широко используются фотографами для защиты техники, а также для хранения документов, лекарств и коллекционных предметов

Производственные мощности и штаб-квартира находятся в городе Чжухай (провинция Гуандун, Китай) . Компания основана в 2011 году

Andbon позиционирует себя как профессиональный производитель с полным циклом производства :

Собственные мощности: Компания располагает собственным цехом по производству металлокорпусов (лазерная резка, гибка металла, штамповка) и сборочным цехом .

Инновации и патенты: Весь модельный ряд разработан собственным конструкторским бюро. Бренд обладает рядом патентов на полезные модели и дизайн продуктов .

Технология осушения: Основу всех шкафов Andbon составляет термоэлектрическая (полупроводниковая) система осушения (TE cooling) без использования компрессора и вентиляторов . Это обеспечивает: Бесшумную работу (отсутствие вибраций и шума) . Высокую надежность (меньше подвижных частей). Низкое энергопотребление (в среднем 3.5-5 Вт/ч) .

Комплектующие: Ключевые элементы, такие как датчик влажности, могут быть импортными (например, из Германии), что положительно сказывается на точности измерений

Продукция Andbon рассчитана на потребителей, которым нужен простой, надежный и эстетичный способ защитить имущество от плесени, коррозии и выхода из строя из-за перепадов влажности .

Мониторинг и управление: Шкафы оснащены цифровым LED или LCD дисплеем на лицевой панели для отображения текущего уровня влажности . Управление может быть как кнопочным (электронным), так и механическим поворотным переключателем (в зависимости от модели) .

Диапазон влажности: Позволяют поддерживать влажность в широком диапазоне — от 25% до 60% RH (Relative Humidity). Это позволяет хранить различные материалы в оптимальных для них условиях .

