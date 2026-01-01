Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль серый

предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях.
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Особенности:
- Увеличение 16х, диаметр объектива 50 мм
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Все подвижные детали изготовлены из металла
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
- Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
Характеристики:
- Увеличение 16х
- Диаметр объектива 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 3 мм
- Диаметр окуляра 15 мм
- Удаление выходного зрачка 12 мм
- Угловое поле зрения 4.2°
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 73 м
- Минимальная дистанция фокусировки 8 м
- Межзрачковое расстояние 54-72 мм
- Тип призм Porro
- Цвет серый
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина
- Размеры 174х60х192 мм
- Вес 0.79 кг