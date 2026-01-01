Артикул: DAN-0611

Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль серый. Увеличение 16х, диаметр объектива 50 мм. Предназначен для рассматривания удаленных объектов в деталях. Для длительного наблюдения рекомендуется устанавливать на фото штатив (через адаптер, в комплект не входит). Металлический корпус, многослойное трудноистираемое оптическое покрытие линз. Призмы из стекла Bak-4. Подвижные части из металла. Полужесткий кейс.