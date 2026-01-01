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Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль серый

Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль серый

Veber
Артикул: DAN-0611

Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль серый. Увеличение 16х, диаметр объектива 50 мм. Предназначен для рассматривания удаленных объектов в деталях. Для длительного наблюдения рекомендуется устанавливать на фото штатив (через адаптер, в комплект не входит). Металлический корпус, многослойное трудноистираемое оптическое покрытие линз. Призмы из стекла Bak-4. Подвижные части из металла. Полужесткий кейс.

Описание

предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях.

Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Особенности:

  • Увеличение 16х, диаметр объектива 50 мм
  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Все подвижные детали изготовлены из металла
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)
  • Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Характеристики:

  • Увеличение 16х
  • Диаметр объектива 50 мм
  • Диаметр выходного зрачка 3 мм
  • Диаметр окуляра 15 мм
  • Удаление выходного зрачка 12 мм
  • Угловое поле зрения 4.2°
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 73 м
  • Минимальная дистанция фокусировки 8 м
  • Межзрачковое расстояние 54-72 мм
  • Тип призм Porro
  • Цвет серый
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина
  • Размеры 174х60х192 мм
  • Вес 0.79 кг

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR серый
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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