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Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль широкоугольный серый

Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль широкоугольный серый

Veber
Артикул: DAN-0618

Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль широкоугольный серый. Увеличение 8х, диаметр объектива 40 мм. Классический «полевой» бинокль. Многослойное просветляющее покрытие, призмы из стекла Bak-4, широкий угол обзора(WA). Поворотно-выдвижные наглазники окуляров twist-up, обрезиненный (VR) влагозащищенный металлически корпус. Полужесткая сумка в комплекте. 

Описание

«Полевой» бинокль для обнаружения и сопровождения цели – в обрезиненном влагозащищенном металлическом корпусе с многослойным просветляющим покрытием оптики. Широкое поле зрения (угол поля зрения 8.2 град) позволяет обнаружить и вести удаленную цель, увеличение 8х – рассматривать детали, а объектив диаметром 40 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в ближних сумерках.

Бинокль подойдет для туристов, охотников, орнитологов и других любителей наблюдать за окружающей средой, при этом естественное дрожание рук наблюдателя не будет вызывать дискомфорта и потери объекта из поля зрения.

Ахроматические объективы с линзами диаметром 40 мм формируют изображение с высокой яркостью и контрастностью. Окуляры с увеличенным диаметром линз 25 мм имеют высокую разрешающую способность. Благодаря этому, общее качество картинки прибора однозначно выше, чем у биноклей того же класса.

В конструкции бинокля используются Porro-призмы из стекла с высоким показателем преломления Bаk-4 в компактном корпусе толщиной 65 мм. На все  линзы нанесено многослойное просветляющее покрытие, поэтому картинка получается чистой, четкой и яркой.

Фокусировка осуществляется при помощи центрального фокусировочного кольца с резиновой накладкой и насечками, расположенного между оптическими трубами. Дополнительное диоптрийное кольцо фокусировки на правом окуляре позволят навести резкость и настроить прибор под индивидуальные особенности зрения, например, если «диоптрии глаз» отличаются.

Поворотно-выдвижные наглазники окуляров конструкции twist-up регулируют расстояние от глаз пользователя до линз окуляров. Чтобы сделать наблюдение комфортнее, наглазники можно выдвинуть (или оставить в начальном положении - это удобнее для человека в очках).

Для комфортного длительного наблюдения бинокль имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки на штатив (через дополнительно приобретаемый адаптер).

Особенности:

  • Увеличение 8х, диаметр объектива 40
  • Отделка корпуса резиной (VR)
  • Широкоугольный (WA), угловое поле зрения 8.2 град.
  • Многослойное, просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Призмы Porro из стекла Bak-4
  • Можно использовать в сумерках
  • Поворотно-выдвижные наглазники окуляров конструкции twist-up
  • Металлический корпус
  • Ударопрочный
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)

Характеристики:

  • Увеличение 8х
  • Диаметр объектива 40 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5 мм
  • Угловое поле зрения 8.2 град
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 143 м
  • Межзрачковое расстояние 58-70 мм
  • Диаметр окуляров 25 мм
  • Минимальная дистанция фокусировки 5 м
  • Zoom нет
  • Диапазон рабочих температур от -10 до +40° C
  • Цвет серый
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина
  • Размеры 145х65х175 мм
  • Вес 0.7 кг

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитная крышка окуляров сдвоенная
  • Нетеряемые защитные крышки объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень

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