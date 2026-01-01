Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль широкоугольный серый

Описание

«Полевой» бинокль для обнаружения и сопровождения цели – в обрезиненном влагозащищенном металлическом корпусе с многослойным просветляющим покрытием оптики. Широкое поле зрения (угол поля зрения 8.2 град) позволяет обнаружить и вести удаленную цель, увеличение 8х – рассматривать детали, а объектив диаметром 40 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в ближних сумерках.

Бинокль подойдет для туристов, охотников, орнитологов и других любителей наблюдать за окружающей средой, при этом естественное дрожание рук наблюдателя не будет вызывать дискомфорта и потери объекта из поля зрения.



Ахроматические объективы с линзами диаметром 40 мм формируют изображение с высокой яркостью и контрастностью. Окуляры с увеличенным диаметром линз 25 мм имеют высокую разрешающую способность. Благодаря этому, общее качество картинки прибора однозначно выше, чем у биноклей того же класса.

В конструкции бинокля используются Porro-призмы из стекла с высоким показателем преломления Bаk-4 в компактном корпусе толщиной 65 мм. На все линзы нанесено многослойное просветляющее покрытие, поэтому картинка получается чистой, четкой и яркой.



Фокусировка осуществляется при помощи центрального фокусировочного кольца с резиновой накладкой и насечками, расположенного между оптическими трубами. Дополнительное диоптрийное кольцо фокусировки на правом окуляре позволят навести резкость и настроить прибор под индивидуальные особенности зрения, например, если «диоптрии глаз» отличаются.

Поворотно-выдвижные наглазники окуляров конструкции twist-up регулируют расстояние от глаз пользователя до линз окуляров. Чтобы сделать наблюдение комфортнее, наглазники можно выдвинуть (или оставить в начальном положении - это удобнее для человека в очках).

Для комфортного длительного наблюдения бинокль имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки на штатив (через дополнительно приобретаемый адаптер).

Особенности:

Увеличение 8х, диаметр объектива 40

Отделка корпуса резиной (VR)

Широкоугольный (WA), угловое поле зрения 8.2 град.

Многослойное, просветляющее покрытие объективов и окуляров

Призмы Porro из стекла Bak-4

Можно использовать в сумерках

Поворотно-выдвижные наглазники окуляров конструкции twist-up

Металлический корпус

Ударопрочный

Центральная фокусировка

Возможность установки на штатив (через адаптер)

Характеристики: