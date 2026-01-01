Veber Classic БПЦ 7x35 VL бинокль кожа цвет черный

Veber Classic БПЦ 7x35 VL – компактный широкоугольный бинокль
Бинокль Veber Classic БПЦ 7x35 VL – это классическая полевая модель, отличающаяся малыми размерами и весом. Благодаря семикратному увеличению и широкому полю зрения он подходит для наблюдения за подвижными объектами в туризме, на охоте и спортивных мероприятиях. Модель с отделкой корпуса из искусственной кожи выполнена в классическом черном цвете.
Корпус бинокля изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает прочность и ударопрочность. Оптика оснащена призмами Porro из стекла BaK-4. Многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров формирует яркое и контрастное изображение. Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция позволяют легко настраивать резкость даже в перчатках.
Бинокль имеет широкое угловое поле зрения и обеспечивает хорошую светосилу. Мягкие резиновые наглазники делают наблюдение комфортным. Предусмотрена возможность установки на штатив через адаптер. Каждый прибор проходит индивидуальную настройку в сервисном центре, о чем свидетельствует наклейка на корпусе.
Назначение и применение
- Охота и наблюдение за дикой природой.
- Туризм и путешествия.
- Наблюдение за спортивными и культурными мероприятиями.
- Полевые наблюдения и ориентирование на местности.
Ключевые особенности
- Увеличение 7x для комфортного наблюдения.
- Диаметр объектива 35 мм для хорошего светосбора.
- Широкое поле зрения, позволяющее сопровождать движущиеся цели.
- Призмы Porro из стекла BaK-4 для четкого изображения.
- Металлический корпус из алюминиевого сплава и металлические подвижные детали.
- Полное многослойное просветляющее покрытие линз.
- Отделка корпуса искусственной кожей.
- Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция.
- Возможность установки на штатив через адаптер.
- Ударопрочность и небольшой вес.
- Индивидуальная проверка в сервисном центре.
Технические характеристики
- Тип: Бинокль.
- Бренд: Veber.
- Модель: Classic БПЦ 7x35 VL.
- Увеличение: 7x.
- Диаметр объектива: 35 мм.
- Диаметр выходного зрачка: 5 мм.
- Угловое поле зрения: 8 градусов.
- Линейное поле зрения (на 1000 м): 140 м.
- Минимальная дистанция фокусировки: 5 м.
- Тип призм: Porro (BaK-4).
- Фокусировка: Центральная.
- Корпус: Алюминиевый сплав, с отделкой искусственной кожей.
- Просветление оптики: Полное многослойное.
- Крепление для штатива: Есть (через адаптер).
- Рабочие температуры: от -12 до +45°C.
- Габариты: 170 x 130 x 60 мм.
- Вес: 680 г.
Как использовать бинокль
- Настройте межзрачковое расстояние, складывая или раздвигая половинки бинокля до получения единого круглого изображения.
- Используйте центральное колесо фокусировки для наведения резкости на объект.
- При необходимости отрегулируйте диоптрийную коррекцию для компенсации разницы зрения между глазами.
- Для длительного наблюдения установите бинокль на штатив через адаптер.
- Храните бинокль в комплектном кейсе, закрыв объективы и окуляры защитными крышками.
Преимущества использования
- Компактность и малый вес для удобства в походах.
- Широкое поле зрения для наблюдения за движущимися объектами.
- Качественная оптика с призмами BaK-4 и просветлением.
- Прочный металлический корпус, защищенный от ударов.
- Индивидуальная проверка качества и настройка.
Совместимость с аксессуарами
- Штатив: Совместим с фотоштативом через адаптер, который приобретается отдельно.
Уход и хранение
- Храните бинокль в сухом месте, в комплектном кейсе, с защитными крышками на оптике.
- Для очистки линз используйте мягкую ткань из комплекта.
- Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
- Избегайте падений и попадания жидкости внутрь устройства.