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Veber Classic БПЦ 7x35 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 7x35 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 7x35 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 7x35 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 7x35 VL бинокль кожа цвет черный

Veber Classic БПЦ 7x35 VL бинокль кожа цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0375

Veber Classic БПЦ 7x35 VL бинокль кожа цвет черный. классический черный бинокль в металлическом корпусе, отделанном кожей. Данная модель отличается особой надежностью и соответствием высоким стандартам качества. 7-х крат увеличение.

Описание

Veber Classic БПЦ 7x35 VL – компактный широкоугольный бинокль

Бинокль Veber Classic БПЦ 7x35 VL – это классическая полевая модель, отличающаяся малыми размерами и весом. Благодаря семикратному увеличению и широкому полю зрения он подходит для наблюдения за подвижными объектами в туризме, на охоте и спортивных мероприятиях. Модель с отделкой корпуса из искусственной кожи выполнена в классическом черном цвете.

Корпус бинокля изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает прочность и ударопрочность. Оптика оснащена призмами Porro из стекла BaK-4. Многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров формирует яркое и контрастное изображение. Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция позволяют легко настраивать резкость даже в перчатках.

Бинокль имеет широкое угловое поле зрения и обеспечивает хорошую светосилу. Мягкие резиновые наглазники делают наблюдение комфортным. Предусмотрена возможность установки на штатив через адаптер. Каждый прибор проходит индивидуальную настройку в сервисном центре, о чем свидетельствует наклейка на корпусе.

Назначение и применение

  • Охота и наблюдение за дикой природой.
  • Туризм и путешествия.
  • Наблюдение за спортивными и культурными мероприятиями.
  • Полевые наблюдения и ориентирование на местности.

Ключевые особенности

  • Увеличение 7x для комфортного наблюдения.
  • Диаметр объектива 35 мм для хорошего светосбора.
  • Широкое поле зрения, позволяющее сопровождать движущиеся цели.
  • Призмы Porro из стекла BaK-4 для четкого изображения.
  • Металлический корпус из алюминиевого сплава и металлические подвижные детали.
  • Полное многослойное просветляющее покрытие линз.
  • Отделка корпуса искусственной кожей.
  • Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция.
  • Возможность установки на штатив через адаптер.
  • Ударопрочность и небольшой вес.
  • Индивидуальная проверка в сервисном центре.

Технические характеристики

  • Тип: Бинокль.
  • Бренд: Veber.
  • Модель: Classic БПЦ 7x35 VL.
  • Увеличение: 7x.
  • Диаметр объектива: 35 мм.
  • Диаметр выходного зрачка: 5 мм.
  • Угловое поле зрения: 8 градусов.
  • Линейное поле зрения (на 1000 м): 140 м.
  • Минимальная дистанция фокусировки: 5 м.
  • Тип призм: Porro (BaK-4).
  • Фокусировка: Центральная.
  • Корпус: Алюминиевый сплав, с отделкой искусственной кожей.
  • Просветление оптики: Полное многослойное.
  • Крепление для штатива: Есть (через адаптер).
  • Рабочие температуры: от -12 до +45°C.
  • Габариты: 170 x 130 x 60 мм.
  • Вес: 680 г.

Как использовать бинокль

  1. Настройте межзрачковое расстояние, складывая или раздвигая половинки бинокля до получения единого круглого изображения.
  2. Используйте центральное колесо фокусировки для наведения резкости на объект.
  3. При необходимости отрегулируйте диоптрийную коррекцию для компенсации разницы зрения между глазами.
  4. Для длительного наблюдения установите бинокль на штатив через адаптер.
  5. Храните бинокль в комплектном кейсе, закрыв объективы и окуляры защитными крышками.

Преимущества использования

  • Компактность и малый вес для удобства в походах.
  • Широкое поле зрения для наблюдения за движущимися объектами.
  • Качественная оптика с призмами BaK-4 и просветлением.
  • Прочный металлический корпус, защищенный от ударов.
  • Индивидуальная проверка качества и настройка.

Совместимость с аксессуарами

  • Штатив: Совместим с фотоштативом через адаптер, который приобретается отдельно.

Уход и хранение

  • Храните бинокль в сухом месте, в комплектном кейсе, с защитными крышками на оптике.
  • Для очистки линз используйте мягкую ткань из комплекта.
  • Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
  • Избегайте падений и попадания жидкости внутрь устройства.

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 7x35 VL.
  • Полужесткий кейс-сумка.
  • Защитные крышки для окуляров и объективов.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Шейный ремень.
  • Руководство по эксплуатации.

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