Артикул: DAN-0614

Veber Classic БПЦ 8x30 VR бинокль серый. Классический «полевой» бинокль. Благодаря его широкому полю зрения, цель легко не только обнаружить, но и сопровождать — даже при движении в транспортном средстве. Малые размеры и вес, комфортные наглазники окуляров — облегчают работу при длительных наблюдениях.