Veber Classic БПЦ 8x30 VR бинокль серый

Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса данная модель хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) при случайных ударах.
Бинокль Veber Classic БПЦ 8x30 имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Особенности:
- Увеличение 8х, диаметр объектива 30 мм
- Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
- Металлические корпус и подвижные детали
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
Характеристики:
- минимальная дистанция фокусировки, м – 5
- диаметр выходного зрачка, мм – 3,75
- угловое поле зрения, град. – 7,8
- увеличение – 8x
- диаметр объектива, мм – 30
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 136
- габариты, мм – 120х160х65
- вес, кг – 0,55