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Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль серый

Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль серый

Veber
Артикул: DAN-0613

Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль серый. Увеличение 7х, диаметр объектива 50 мм.  Классические «морские» оптические характеристики. Широкий угол и большая светосила. Металлический корпус подвижные детали, трудноистираемое просветляющее покрытие оптики и удобные для работы в перчатках колесики настройки фокусировки. Призмы из стекла Bak-4. Полужесткий кейс.

Описание

Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 VR имеет классические «морские» оптические характеристики.

Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и удерживать цель в поле зрения, например, при качке. Линзы объектива имеют диаметр 50 мм (они собирают в 2 раза больше света, чем линзы диаметром 35 мм), это позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках.

Поворотно-выдвижные наглазники окуляров конструкции twist-up регулируют расстояние от глаз пользователя до линз окуляров. Чтобы сделать наблюдение комфортным, наглазники можно выдвинуть (или оставить в начальном положении - это удобнее для человека в очках).

Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 VR имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие на линзах объективов и окуляров.

Особенности:

  • Увеличение 7х, диаметр объектива 50 мм
  • Широкое поле зрения
  • Возможность использования в темное время суток
  • Призмы Porro
  • Поворотно-выдвижные наглазники окуляров конструкции twist-up
  • Металлический корпус
  • Подвижные детали из металла
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)
  • Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Характеристики:

  • Увеличение 7х
  • Диаметр объектива 50 мм
  • Диаметр выходного зрачка 7.14 мм
  • Диаметр окуляров 25 мм
  • Угловое поле зрения 6.8°
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 119 м
  • Минимальная дистанция фокусировки 5 м
  • Zoom нет
  • Межзрачковое расстояние, мм 54-72 мм
  • Диапазон рабочих температур от -10 до +40 C
  • Цвет серый
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина
  • Размеры 196x52X175 мм
  • Вес 0.9 кг

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 VR серый
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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