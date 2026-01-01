Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль серый

Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 VR имеет классические «морские» оптические характеристики.
Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и удерживать цель в поле зрения, например, при качке. Линзы объектива имеют диаметр 50 мм (они собирают в 2 раза больше света, чем линзы диаметром 35 мм), это позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках.
Поворотно-выдвижные наглазники окуляров конструкции twist-up регулируют расстояние от глаз пользователя до линз окуляров. Чтобы сделать наблюдение комфортным, наглазники можно выдвинуть (или оставить в начальном положении - это удобнее для человека в очках).
Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 VR имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие на линзах объективов и окуляров.
Особенности:
- Увеличение 7х, диаметр объектива 50 мм
- Широкое поле зрения
- Возможность использования в темное время суток
- Призмы Porro
- Поворотно-выдвижные наглазники окуляров конструкции twist-up
- Металлический корпус
- Подвижные детали из металла
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
- Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
Характеристики:
- Увеличение 7х
- Диаметр объектива 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 7.14 мм
- Диаметр окуляров 25 мм
- Угловое поле зрения 6.8°
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 119 м
- Минимальная дистанция фокусировки 5 м
- Zoom нет
- Межзрачковое расстояние, мм 54-72 мм
- Диапазон рабочих температур от -10 до +40 C
- Цвет серый
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина
- Размеры 196x52X175 мм
- Вес 0.9 кг