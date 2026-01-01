Veber Classic БПЦ 16x50 VL бинокль кожа цвет черный

Veber Classic БПЦ 16x50 VL – полевой бинокль с классической оптической схемой
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VL – это надежный оптический прибор с 16-кратным увеличением, предназначенный для детального наблюдения за удаленными объектами. Модель с отделкой корпуса из искусственной кожи (VL) и металлическими подвижными деталями подходит для охоты, туризма, наблюдения за природой и спортивными мероприятиями.
Бинокль оснащен призмами Porro из стекла BaK-4, которые обеспечивают высокое светопропускание и устраняют искажения. Полное многослойное просветляющее покрытие линз (FMC) уменьшает потери света и блики, формируя яркое и контрастное изображение. Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция позволяют легко настроить резкость.
Прочный алюминиевый корпус с отделкой искусственной кожей обеспечивает надежность и долговечность. Бинокль имеет возможность установки на штатив через адаптер, что особенно важно при длительном наблюдении. В комплект входят полужесткий кейс, защитные крышки, шейный ремень и ткань для протирки оптики.
Назначение и применение
- Охота и наблюдение за дикой природой.
- Туризм и путешествия.
- Наблюдение за спортивными событиями.
- Полевые наблюдения и ориентирование на местности.
- Детальное изучение удаленных объектов.
Ключевые особенности
- Увеличение 16x для детального рассмотрения удаленных объектов.
- Диаметр объектива 50 мм для хорошего светосбора.
- Призмы Porro из стекла BaK-4 для высокой четкости изображения.
- Металлический корпус из алюминиевого сплава и металлические подвижные детали.
- Полное многослойное просветляющее покрытие (FMC) линз.
- Отделка корпуса искусственной кожей (VL).
- Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция.
- Возможность установки на штатив через адаптер.
- Индивидуальная проверка в сервисном центре.
Технические характеристики
- Тип: Бинокль.
- Бренд: Veber.
- Модель: Classic БПЦ 16x50 VL.
- Увеличение: 16x.
- Диаметр объектива: 50 мм.
- Диаметр выходного зрачка: 3.13 мм.
- Угловое поле зрения: 3.8 градуса.
- Линейное поле зрения (на 1000 м): 66 м.
- Минимальная дистанция фокусировки: 8-9 м.
- Тип призм: Porro (BaK-4).
- Фокусировка: Центральная.
- Корпус: Алюминиевый сплав, с отделкой искусственной кожей.
- Просветление оптики: Полное многослойное (FMC).
- Крепление для штатива: Есть (через адаптер).
- Рабочие температуры: от -12 до +45°C.
- Габариты: 175 x 185 x 65 мм.
- Вес: ~820 г.
Как использовать бинокль
- Настройте межзрачковое расстояние, сложив или раздвинув половинки бинокля до получения единого круглого изображения.
- Используйте центральное колесо фокусировки для наведения резкости на объект.
- При необходимости отрегулируйте диоптрийную коррекцию для компенсации разницы зрения между глазами.
- Для длительного наблюдения установите бинокль на штатив через адаптер.
- Храните бинокль в комплектном кейсе, закрыв объективы и окуляры защитными крышками.
Преимущества использования
- Высокое 16-кратное увеличение для детального наблюдения.
- Качественная оптика с призмами BaK-4 и полным многослойным просветлением.
- Прочный металлический корпус с отделкой кожей.
- Возможность установки на штатив для стабильного наблюдения.
- Индивидуальная проверка качества.
Совместимость с аксессуарами
- Штатив: Совместим с фотоштативом через адаптер (приобретается отдельно).
- Адаптер: Рекомендуется использовать адаптер для крепления к штативу.
Уход и хранение
- Храните бинокль в сухом месте, в комплектном кейсе, с защитными крышками на оптике.
- При длительном хранении, рекомендуется использовать специализированные шкафы для техники
- Для очистки линз используйте мягкую ткань из комплекта.
- Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
- Избегайте падений и попадания жидкости внутрь устройства.