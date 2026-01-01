Veber Classic БПЦ 16x50 VL бинокль кожа цвет черный

Описание

Veber Classic БПЦ 16x50 VL – полевой бинокль с классической оптической схемой

Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VL – это надежный оптический прибор с 16-кратным увеличением, предназначенный для детального наблюдения за удаленными объектами. Модель с отделкой корпуса из искусственной кожи (VL) и металлическими подвижными деталями подходит для охоты, туризма, наблюдения за природой и спортивными мероприятиями.

Бинокль оснащен призмами Porro из стекла BaK-4, которые обеспечивают высокое светопропускание и устраняют искажения. Полное многослойное просветляющее покрытие линз (FMC) уменьшает потери света и блики, формируя яркое и контрастное изображение. Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция позволяют легко настроить резкость.

Прочный алюминиевый корпус с отделкой искусственной кожей обеспечивает надежность и долговечность. Бинокль имеет возможность установки на штатив через адаптер, что особенно важно при длительном наблюдении. В комплект входят полужесткий кейс, защитные крышки, шейный ремень и ткань для протирки оптики.

Назначение и применение

Охота и наблюдение за дикой природой.

Туризм и путешествия.

Наблюдение за спортивными событиями.

Полевые наблюдения и ориентирование на местности.

Детальное изучение удаленных объектов.

Ключевые особенности

Увеличение 16x для детального рассмотрения удаленных объектов.

Диаметр объектива 50 мм для хорошего светосбора.

Призмы Porro из стекла BaK-4 для высокой четкости изображения.

Металлический корпус из алюминиевого сплава и металлические подвижные детали.

Полное многослойное просветляющее покрытие (FMC) линз.

Отделка корпуса искусственной кожей (VL).

Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция.

Возможность установки на штатив через адаптер.

Индивидуальная проверка в сервисном центре.

Технические характеристики

Тип: Бинокль.

Бренд: Veber.

Модель: Classic БПЦ 16x50 VL.

Увеличение: 16x.

Диаметр объектива: 50 мм.

Диаметр выходного зрачка: 3.13 мм.

Угловое поле зрения: 3.8 градуса.

Линейное поле зрения (на 1000 м): 66 м.

Минимальная дистанция фокусировки: 8-9 м.

Тип призм: Porro (BaK-4).

Фокусировка: Центральная.

Корпус: Алюминиевый сплав, с отделкой искусственной кожей.

Просветление оптики: Полное многослойное (FMC).

Крепление для штатива: Есть (через адаптер).

Рабочие температуры: от -12 до +45°C.

Габариты: 175 x 185 x 65 мм.

Вес: ~820 г.

Как использовать бинокль

Настройте межзрачковое расстояние, сложив или раздвинув половинки бинокля до получения единого круглого изображения. Используйте центральное колесо фокусировки для наведения резкости на объект. При необходимости отрегулируйте диоптрийную коррекцию для компенсации разницы зрения между глазами. Для длительного наблюдения установите бинокль на штатив через адаптер. Храните бинокль в комплектном кейсе, закрыв объективы и окуляры защитными крышками.

Преимущества использования

Высокое 16-кратное увеличение для детального наблюдения.

Качественная оптика с призмами BaK-4 и полным многослойным просветлением.

Прочный металлический корпус с отделкой кожей.

Возможность установки на штатив для стабильного наблюдения.

Индивидуальная проверка качества.

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