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Veber Classic БПЦ 20x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 20x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 20x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 20x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 20x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 20x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 20x50 VL бинокль кожа цвет черный

Veber Classic БПЦ 20x50 VL бинокль кожа цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0381

Veber Classic БПЦ 20x50 VL бинокль кожа цвет черный. Увеличение 20х, диаметр объектива 50 мм. Предназначен для рассматривания в деталях очень удаленных объектов. Металлические корпус с отделкой искусственной кожей (VL), металлические подвижные детали, многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие оптики. Призмы из стекла Bak-4. Полужесткий кейс.

Описание

Veber Classic БПЦ 20x50 VL – классический бинокль с большим увеличением

Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VL – это оптический прибор с 20-кратным увеличением, предназначенный для детального наблюдения за очень удаленными объектами. Модель выполнена в классическом черном цвете с отделкой искусственной кожей и имеет металлический корпус, что обеспечивает надежность и долговечность.

Бинокль оснащен призмами Porro из стекла Bak-4, которые обеспечивают высокое светопропускание и четкое изображение. Многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров гарантирует яркую и контрастную картинку даже в условиях недостаточного освещения. Широкий барабанчик центральной фокусировки и диоптрийная коррекция позволяют легко и точно настроить резкость, в том числе в перчатках.

Мягкие резиновые наглазники и эргономичный корпус делают наблюдение комфортным. Для длительного использования бинокль можно устанавливать на штатив через специальный адаптер, что особенно важно при высоком увеличении. В комплект входит полужесткий кейс, защитные крышки, шейный ремень и ткань для протирки оптики.

Назначение и применение

  • Наблюдение за удаленными объектами в деталях.
  • Полевые наблюдения за природой и птицами.
  • Использование на охоте и рыбалке.
  • Туризм и путешествия.
  • Спортивные мероприятия и соревнования.

Ключевые особенности

  • Увеличение 20х для детального рассмотрения удаленных объектов.
  • Диаметр объектива 50 мм для хорошего светосбора.
  • Призмы Porro из стекла Bak-4 для высокой четкости изображения.
  • Металлический корпус и подвижные детали для надежности.
  • Многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие оптики.
  • Отделка корпуса искусственной кожей (VL).
  • Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция.
  • Возможность установки на штатив через адаптер.
  • Мягкие резиновые наглазники для комфортного наблюдения.

Технические характеристики

  • Тип: Бинокль.
  • Бренд: Veber.
  • Модель: Classic БПЦ 20x50 VL.
  • Увеличение: 20x.
  • Диаметр объектива: 50 мм.
  • Диаметр выходного зрачка: 2.5 мм.
  • Угловое поле зрения: 3.2 градуса.
  • Линейное поле зрения (на 1000 м): 56 м.
  • Минимальная дистанция фокусировки: 9 м.
  • Тип призм: Porro (Bak-4).
  • Фокусировка: Центральная.
  • Корпус: Металлический, с отделкой искусственной кожей.
  • Просветление оптики: Многослойное.
  • Крепление для штатива: Есть (через адаптер).
  • Габариты: 195 x 190 x 65 мм.
  • Вес: 0.804 кг.

Как использовать бинокль

  1. Настройте межзрачковое расстояние, сложив или раздвинув половинки бинокля до получения единого круглого изображения.
  2. Используйте центральное колесо фокусировки для наведения резкости на объект.
  3. При необходимости отрегулируйте диоптрийную коррекцию для компенсации разницы зрения между глазами.
  4. Для длительного наблюдения установите бинокль на штатив через адаптер.
  5. Храните бинокль в комплектном кейсе, закрыв объективы и окуляры защитными крышками.

Преимущества использования

  • Высокое 20-кратное увеличение для детального наблюдения.
  • Качественная оптика с призмами Bak-4 и многослойным просветлением.
  • Прочный металлический корпус с отделкой кожей.
  • Возможность установки на штатив для стабильного наблюдения.
  • Комфортные наглазники и удобная фокусировка.

Совместимость с аксессуарами

  • Штатив: Совместим с фотоштативом через адаптер (приобретается отдельно).
  • Адаптер: Рекомендуется использовать адаптер для крепления к штативу.

Уход и хранение

  • Храните бинокль в сухом месте, в комплектном кейсе, с защитными крышками на оптике.
  • Для очистки линз используйте мягкую ткань из комплекта.
  • Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
  • Избегайте падений и попадания жидкости внутрь устройства.

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VL.
  • Полужесткий кейс-сумка.
  • Защитные крышки для окуляров и объективов.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Шейный ремень.
  • Руководство по эксплуатации.

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