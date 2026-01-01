Veber Classic БПЦ 20x50 VL бинокль кожа цвет черный

Veber Classic БПЦ 20x50 VL – классический бинокль с большим увеличением
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VL – это оптический прибор с 20-кратным увеличением, предназначенный для детального наблюдения за очень удаленными объектами. Модель выполнена в классическом черном цвете с отделкой искусственной кожей и имеет металлический корпус, что обеспечивает надежность и долговечность.
Бинокль оснащен призмами Porro из стекла Bak-4, которые обеспечивают высокое светопропускание и четкое изображение. Многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров гарантирует яркую и контрастную картинку даже в условиях недостаточного освещения. Широкий барабанчик центральной фокусировки и диоптрийная коррекция позволяют легко и точно настроить резкость, в том числе в перчатках.
Мягкие резиновые наглазники и эргономичный корпус делают наблюдение комфортным. Для длительного использования бинокль можно устанавливать на штатив через специальный адаптер, что особенно важно при высоком увеличении. В комплект входит полужесткий кейс, защитные крышки, шейный ремень и ткань для протирки оптики.
Назначение и применение
- Наблюдение за удаленными объектами в деталях.
- Полевые наблюдения за природой и птицами.
- Использование на охоте и рыбалке.
- Туризм и путешествия.
- Спортивные мероприятия и соревнования.
Ключевые особенности
- Увеличение 20х для детального рассмотрения удаленных объектов.
- Диаметр объектива 50 мм для хорошего светосбора.
- Призмы Porro из стекла Bak-4 для высокой четкости изображения.
- Металлический корпус и подвижные детали для надежности.
- Многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие оптики.
- Отделка корпуса искусственной кожей (VL).
- Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция.
- Возможность установки на штатив через адаптер.
- Мягкие резиновые наглазники для комфортного наблюдения.
Технические характеристики
- Тип: Бинокль.
- Бренд: Veber.
- Модель: Classic БПЦ 20x50 VL.
- Увеличение: 20x.
- Диаметр объектива: 50 мм.
- Диаметр выходного зрачка: 2.5 мм.
- Угловое поле зрения: 3.2 градуса.
- Линейное поле зрения (на 1000 м): 56 м.
- Минимальная дистанция фокусировки: 9 м.
- Тип призм: Porro (Bak-4).
- Фокусировка: Центральная.
- Корпус: Металлический, с отделкой искусственной кожей.
- Просветление оптики: Многослойное.
- Крепление для штатива: Есть (через адаптер).
- Габариты: 195 x 190 x 65 мм.
- Вес: 0.804 кг.
Как использовать бинокль
- Настройте межзрачковое расстояние, сложив или раздвинув половинки бинокля до получения единого круглого изображения.
- Используйте центральное колесо фокусировки для наведения резкости на объект.
- При необходимости отрегулируйте диоптрийную коррекцию для компенсации разницы зрения между глазами.
- Для длительного наблюдения установите бинокль на штатив через адаптер.
- Храните бинокль в комплектном кейсе, закрыв объективы и окуляры защитными крышками.
Преимущества использования
- Высокое 20-кратное увеличение для детального наблюдения.
- Качественная оптика с призмами Bak-4 и многослойным просветлением.
- Прочный металлический корпус с отделкой кожей.
- Возможность установки на штатив для стабильного наблюдения.
- Комфортные наглазники и удобная фокусировка.
Совместимость с аксессуарами
- Штатив: Совместим с фотоштативом через адаптер (приобретается отдельно).
- Адаптер: Рекомендуется использовать адаптер для крепления к штативу.
Уход и хранение
- Храните бинокль в сухом месте, в комплектном кейсе, с защитными крышками на оптике.
- Для очистки линз используйте мягкую ткань из комплекта.
- Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
- Избегайте падений и попадания жидкости внутрь устройства.