Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль камуфлированный

Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие на линзах объективов и окуляров. Полужесткий кейс в комплекте.
Особенности:
- Увеличение 7х, диаметр объектива 50 мм
- Широкое поле зрения
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Возможность использования в темное время суток
- Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
- Металлические корпус и подвижные детали
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
Характеристики:
- минимальная дистанция фокусировки, м – 8
- диаметр выходного зрачка, мм – 7,14
- угловое поле зрения, град. – 6,8
- увеличение – 7x
- диаметр объектива, мм – 50
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 119
- габариты, мм – 180х65х180
- вес, кг – 0,85