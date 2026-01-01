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Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль камуфлированный

Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль камуфлированный

Veber
Артикул: DAN-0386

Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль камуфлированный. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и удерживать цель в поле зрения, например, при качке. Линзы объектива имеют диаметр 50 мм (они собирают в 2 раза больше света, чем линзы диаметром 35 мм), это позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках. 

Описание

Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50  имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие на линзах объективов и окуляров. Полужесткий кейс в комплекте.

Особенности:

  • Увеличение 7х, диаметр объектива 50 мм
  • Широкое поле зрения
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Возможность использования в темное время суток
  • Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
  • Металлические корпус и подвижные детали
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)

Характеристики:

  • минимальная дистанция фокусировки, м – 8   
  • диаметр выходного зрачка, мм – 7,14  
  • угловое поле зрения, град. – 6,8  
  • увеличение – 7x      
  • диаметр объектива, мм – 50   
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 119  
  • габариты, мм – 180х65х180   
  • вес, кг – 0,85

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VR камуфлированный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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