Популярное

Ulanzi (Уланзи) — это китайский бренд, специализирующийся на производстве аксессуаров для фото- и видеосъемки. Он представляет собой одного из мировых лидеров в своей нише, ориентированного на создателей контента: от блогеров и влогеров до профессиональных фотографов и операторов. Бренд основан в 2015 году в Шеньчжене.





Философия бренда строится на трех «U»:

User (Пользователь): Ставят потребности пользователя во главу угла, создают продукты на основе реальных отзывов сообщества

Union (Объединение): Символизирует связь людей, команд и творчества

Unconditional Love (Безусловная любовь): Воплощает человеческое тепло и заботу в дизайне

Ассортимент насчитывает более 3400 товаров и охватывает практически все категории аксессуаров:

Освещение: LED-панели, кольцевые лампы, накамерные лампы (популярная модель — VL49 ).

Стабилизация и штативы: карбоновые штативы, «лепестковые» ручки, моноподы.

Звук и видео: компактные микрофоны, риги для экшн-камер (GoPro) и смартфонов (например, U-Rig Pro ).

Крепления и быстросъем: система быстрого снятия FALCAM F38, различные адаптеры и клипсы.

Ulanzi занимает нишу «доступного качества». Он известен тем, что предлагает отличное соотношение цены и характеристик (премиум-функции за небольшие деньги), что делает его популярным среди начинающих и энтузиастов