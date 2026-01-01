Популярное

Ulanzi (Уланзи) — это китайский бренд, специализирующийся на производстве аксессуаров для фото- и видеосъемки. Он представляет собой одного из мировых лидеров в своей нише, ориентированного на создателей контента: от блогеров и влогеров до профессиональных фотографов и операторов. Бренд основан в 2015 году в Шеньчжене.

Философия бренда строится на трех «U»:

  • User (Пользователь): Ставят потребности пользователя во главу угла, создают продукты на основе реальных отзывов сообщества
  • Union (Объединение): Символизирует связь людей, команд и творчества
  • Unconditional Love (Безусловная любовь): Воплощает человеческое тепло и заботу в дизайне

Ассортимент насчитывает более 3400 товаров и охватывает практически все категории аксессуаров:

  • Освещение: LED-панели, кольцевые лампы, накамерные лампы (популярная модель — VL49 ).
  • Стабилизация и штативы: карбоновые штативы, «лепестковые» ручки, моноподы.
  • Звук и видео: компактные микрофоны, риги для экшн-камер (GoPro) и смартфонов (например, U-Rig Pro ).
  • Крепления и быстросъем: система быстрого снятия FALCAM F38, различные адаптеры и клипсы.

Ulanzi занимает нишу «доступного качества». Он известен тем, что предлагает отличное соотношение цены и характеристик (премиум-функции за небольшие деньги), что делает его популярным среди начинающих и энтузиастов

Ulanzi VL-120C RGB осветитель 120Вт 2700-6500К RGB с байонетом Bowens
Арт. MTG-4423
Ulanzi VL-120C RGB осветитель 120Вт 2700-6500К RGB с байонетом Bowens
в наличии 4-10 шт

Ulanzi VL-120C RGB осветитель 120Вт 2700-6500К RGB с байонетом Bowens. Мощность (макс) 120 Вт. Диапазон цветовой температуры 2700 — 6500 K, полный RGB. FX режимы. Байонет насадки Bowens.

16 950 ₽
Ulanzi L3 RGB осветитель 5Вт 2700-7000К
Арт. MTG-4433
Ulanzi L3 RGB осветитель 5Вт 2700-7000К
в наличии 4-10 шт

Ulanzi L3 RGB осветитель 5Вт 2700-7000К. Осветитель L3 RGB отлично подходит для различных видов съемки, будь то предметная съёмка, стрим или уличная съёмка. Он оснащен полноцветным RGB-режимом с возможностью регулировки цвета в диапазоне от 0 до 359° и яркости от 0 до 100%.

4 650 ₽
Ulanzi LAS003 Fold D60 софтбокс октобокс 60 см с байонетом Bowens
Арт. MTG-4430
Ulanzi LAS003 Fold D60 софтбокс октобокс 60 см с байонетом Bowens
в наличии 4-10 шт

Ulanzi LAS003 Fold D60 софтбокс октобокс 60 см с байонетом Bowens. Параболический софтбокс это неотъемлемый элемент профессиональной съёмки. С его помощью можно получить ровный мягкий свет в кадре, а при помощи сот в комплекте появляется возможность сделать тени более контрастными.

7 620 ₽
Ulanzi AD-1 для VL-120Bi/VL-120C сетевой адаптер
Арт. MTG-4767
Ulanzi AD-1 для VL-120Bi/VL-120C сетевой адаптер
в наличии 4-10 шт

Сетевой адаптер Ulanzi AD-1 для VL-120Bi/VL-120C

3 170 ₽
Ulanzi VL-120Bi осветитель 120Вт 2700-6500К с байонетом Bowens
Арт. MTG-4422
Ulanzi VL-120Bi осветитель 120Вт 2700-6500К с байонетом Bowens
в наличии 4-10 шт

Ulanzi VL-120Bi осветитель 120Вт 2700-6500К с байонетом Bowens. Цветовая температура от 2700K до 6500K. Индекс цветопередачи CRI > 95. Поддерживает питание от аккумуляторов V-Mount. Питание от сети приобретается отдельно.

11 650 ₽
Ulanzi R094+magic arm зажим
Арт. OLE-4691
Ulanzi R094+magic arm зажим
в наличии 4-10 шт

Многофункциональный зажим из алюминиевого сплава со встроенным подвижным кронштейном Magic Arm обеспечивает надёжное крепление устройства и возможность вращения на 360 ° за счет шаровой головки. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Зажим оснащён винтом 1/4" и отверстием 3/8" для установки камеры, осветителя, микрофона и других аксессуаров.

1 370 ₽
Ulanzi AL120 Air Tube осветитель надувной 120Вт
Арт. MTG-4438
Ulanzi AL120 Air Tube осветитель надувной 120Вт
в наличии 4-10 шт

Ulanzi AL120 Air Tube осветитель надувной 120Вт. Осветитель серии Air Tube — решение для фотографов и видеографов, которые ценят мобильность и простоту. Благодаря надувной конструкции корпус невероятно компактен в сложенном виде, а значит легко помещается в рюкзак или сумку. Автоматическая система надувания позволяет подготовить устройство к работе всего за 20 секунд. Мощность 120Вт, 3500люкс при 0.5м, длина - 100см, вес - 770г.

18 020 ₽
Ulanzi AL60 Air Tube осветитель надувной 60Вт
Арт. MTG-4435
Ulanzi AL60 Air Tube осветитель надувной 60Вт
в наличии 4-10 шт

Ulanzi AL60 Air Tube осветитель надувной 60Вт. Осветитель серии Air Tube — это решение для фотографов и видеографов, которые ценят мобильность и простоту. Благодаря надувной конструкции корпус невероятно компактен в сложенном виде, а значит легко помещается в рюкзак или сумку. Автоматическая система надувания позволяет подготовить устройство к работе всего за 20 секунд. Мощность 60Вт, 2070 люкс при 0.5м, длина - 50см, вес - 520г.

10 590 ₽
Ulanzi AS-045 софтбокс-октобокс 45 см с сотами
Арт. MTG-4413
Ulanzi AS-045 софтбокс-октобокс 45 см с сотами
в наличии 4-10 шт

Ulanzi AS-045 софтбокс-октобокс 45 см с сотами. Восьмиугольный софтбокс диаметром 45см оснащен байонетом Bowens. Имеет быстроскладную конструкцию из алюминия, а купол изготовлен из ткани Оксфорд. В комплекте предусмотрены съёмные рассеиватели, а также соты для получения контрастных теней.

5 820 ₽
Ulanzi BT01 Business Travel 25.5L рюкзак
Арт. MTG-4429
Ulanzi BT01 Business Travel 25.5L рюкзак
в наличии 4-10 шт

Ulanzi BT01 Business Travel 25.5L рюкзак. Рюкзак Ulanzi BT01 – решение для путешествий и профессиональной фотосъемки. Быстрый доступ к камере, водоотталкивающее покрытие. Объём 32.64 л. Габариты 300 × 500 × 170 мм. Карман для ноутбука 15.6 дюйм.

15 470 ₽
Ulanzi EC65 осветитель 65Вт 2500-6500К
Арт. MTG-4441
Ulanzi EC65 осветитель 65Вт 2500-6500К
в наличии 4-10 шт

Ulanzi EC65 осветитель 65Вт 2500-6500К. Диапазон цветовой температуры 2500 — 6500 K. FX режимы. Собственный встроенный аккумулятор. Байонет насадки Mini Bowens.

13 770 ₽
Ulanzi F12 фотовспышка накамерная ведущее число GN12
Арт. MTG-4416
Ulanzi F12 фотовспышка накамерная ведущее число GN12
в наличии 4-10 шт

Ulanzi F12 фотовспышка накамерная ведущее число GN12. Ультракомпактная вспышка F12 Mini Camera Flash Speedlite совместима с популярными моделями камер от Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Olympus. Ведущее число (GN) 12 и высокоскоростная синхронизация 1/250 с обеспечивают надежную экспозицию. Цветовая температура 5600K гарантирует естественные цвета.

3 700 ₽
Ulanzi HMN1 Crossbody сумка для камры белая
Арт. MTG-4439
Ulanzi HMN1 Crossbody сумка для камры белая
в наличии 4-10 шт

Ulanzi HMN1 Crossbody сумка для камеры белая. Удобная кроссбоди сумка для камеры, гаджетов и множества мелочей. Сделанная из нейлона снаружи и вельвета внутри, она приятна на ощупь, и выглядит стильно благодаря минималистичному дизайну.

3 170 ₽
Ulanzi LAS003 Fold D60 софтбокс октобокс 60 см mini с байонетом Bowens
Арт. MTG-4431
Ulanzi LAS003 Fold D60 софтбокс октобокс 60 см mini с байонетом Bowens
в наличии 4-10 шт

Ulanzi LAS003 Fold D60 софтбокс октобокс 60 см mini с байонетом Bowens mini. Параболический софтбокс это неотъемлемый элемент профессиональной съёмки. С его помощью вы сможете получить ровный мягкий свет в кадре, а при помощи сот в комплекте появляется возможность сделать тени более контрастными.

7 410 ₽
Ulanzi LE20 20W Pocket RGB осветитель 20Вт RGB
Арт. MTG-4436
Ulanzi LE20 20W Pocket RGB осветитель 20Вт RGB
в наличии 4-10 шт

Ulanzi LE20 20W Pocket RGB осветитель 20Вт RGB. Осветитель Ulanzi LE20 разработан для максимальной портативности и легко помещается в карман. Ulanzi LE20 оснащен режимом HSI (Hue, Saturation, Intensity), который позволяет точно настроить оттенок, насыщенность и интенсивность света. 360° RGB предоставляет полный спектр цветов для создания ярких и уникальных эффектов.

4 230 ₽
Ulanzi LM07 фонарик
Арт. MTG-4417
Ulanzi LM07 фонарик
в наличии 4-10 шт

Ulanzi LM07 фонарик. Компактный фонарик LM07 создан для создания контента. Он отлично подойдет для съёмки в ограниченном пространстве, а также уличного творчества.

2 750 ₽
Ulanzi SU02 13L сумка для камеры
Арт. MTG-4440
Ulanzi SU02 13L сумка для камеры
в наличии 1-3 шт

Ulanzi SU02 13L сумка для камеры. Сумка Ulanzi SU02 объемом 13L станет идеальным выбором для тех, кто ценит функциональность. Вмещая камеру, объектив, 13-дюймовый MacBook Air и аксессуары, она подходит как для съемок, так и путешествий. Внешне размеры 385 × 145 × 245 мм. Внутренние размеры 375 × 135 × 235 мм.

5 290 ₽
Ulanzi TT35 Hiking Stick Kit штатив с трекинговыми палками
Арт. MTG-4418
Ulanzi TT35 Hiking Stick Kit штатив с трекинговыми палками
в наличии 4-10 шт

Ulanzi TT35 Hiking Stick Kit штатив с трекинговыми палками. Быстросъёмная площадка Arca Swiss, F38. Максимальная высота 1460 мм. Максимальная нагрузка 5 кг. Трансформируется в монопод. Материал - алюминий, карбон, нержавеющая сталь, пластик, силикон.

21 190 ₽
