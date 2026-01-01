Silberra Sepia R408 A+B тонер для фотобумаг концентрат 250 мл

Описание

Приготовление рабочего раствора.

Оба концентрата необходимо разводить в пропорции 1+3 (1 часть концентрата +3 части воды). Для приготовления рабочих растворов рекомендуется использовать дистиллированную воду, допустимо применение очищенной воды. Допустимо более сильное разбавление (1+4, 1+5) для получения более контролируемого процесса.

Ресурс использования - до 50 листов фотобумаги формата 18х24 см.

Внимание! При обработке ранее высушенных отпечатков перед тонированием их необходимо поместить в проточную воду на 20-30 минут.