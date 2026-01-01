images
images
images
Silberra Sepia R408 A+B тонер для фотобумаг концентрат 250 мл
Артикул: DAN-6865

Тонер Silberra Sepia R408 A+B для фотобумаг, концентрат, объем - 250 мл.

Реактив предназначен для тонирования черно-белых фотоотпечатков в коричневые оттенки. Кроме изменения оттенка отпечатка, тонирование позволяет увеличить архивную сохранность фотографии, так как при тонировании серебро заменяется более инертным материалом, не подверженным окислению.

Описание

Приготовление рабочего раствора.
Оба концентрата необходимо разводить в пропорции 1+3 (1 часть концентрата +3 части воды). Для приготовления рабочих растворов рекомендуется использовать дистиллированную воду, допустимо применение очищенной воды. Допустимо более сильное разбавление (1+4, 1+5) для получения более контролируемого процесса.

Ресурс использования - до 50 листов фотобумаги формата 18х24 см.

Внимание! При обработке ранее высушенных отпечатков перед тонированием их необходимо поместить в проточную воду на 20-30 минут.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Darkroom проявитель Пирокат набор (A B)
Арт. DAN-3668
Darkroom проявитель Пирокат набор (A B)
Наличие
в наличии 1-3 шт

Проявитель Darkroom Пирокат набор (A B).

Концентрированный проявитель для фотопленок и фотопластин, резкостный, выравнивающий. Комплект состоит из двух частей А и В. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое флаконов как указано в инструкции. 

390 ₽
В корзину
Darkroom красно-медный тонер 2х250 мл
Арт. DAN-5996
Darkroom красно-медный тонер 2х250 мл
Наличие
в наличии 1-3 шт

Красно-медный тонер Darkroom 2х250 мл.

Концентрированный раствор для тонирования бром-серебряных отпечатков. Объем 250 мл рассчитан на приготовление одного литра рабочего раствора. 

570 ₽
В корзину

Видео

Все, что нужно знать о &quot;дедушке&quot; всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Все, что нужно знать о "дедушке" всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера