Silberra Gum-Print A401 A+B набор для гумми-печати

Описание

Процесс печати:

Подготавливаем бумагу (предпочтительно офортную, или специальную бумагу для альтернативной печати, или плотную акварельную бумагу)

Перед печатью бумагу промазываем желатином (3 г на 100 г воды), сушим и затем промазываем светочувствительным раствором.

Приготовление светочувствительного раствора (на 1 цвет):

В небольшую плоскую емкость (чашка Петри или похожая) выдавливается примерно сантиметр акварельной краски из тюбика. С помощью шприца в ту же емкость вливается 3 мл раствора А из Silberra GUM-PRINT и 3 мл раствора B из Silberra GUM-PRINT и тщательно перемешивается. Соотношения частей A и B в составе светочувствительного раствора определяют итоговый контраст изображения в данном слое. Если вы хотите получить достаточно мягкое изображение, необходимо увеличивать содержание части B; если надо усилить контраст - больше части A.

Печать в гумбихромате может производиться отдельно по светам и по теням; как раз для этого и изменяются соотношения растворов A и B в итоговом светочувствительном красителе. Как следствие, технология гумбихроматной печати позволяет получать изображения от одноцветного до полноцветного.

Для печати по светлым тонам составляется светочувствительный раствор с двойным преобладанием раствора B (например, 6 мл раствора B и 3 мл - раствора A из Silberra GUM-PRINT), для печати по темным тонам - раствор с двойным преобладаением Silberra GUM-PRINT А.

После нанесения слоя на бумагу и высыхания слоя, изображение экспонируется на него с контактного негатива (необходимо сделать отметки совмещения негатива и фотобумаги, чтобы последующие слои при экспонировании совпадали друг с другом) 2–3 минуты в естественном свете и промывается в фотокювете. Процесс проявки происходит непосредственно в кювете, когда из отпечатка вымываются неэкспонированные части светочувствительного слоя. Обычно для проявки достаточно 30-45 минут и двух смен воды в кювете. В процессе проявки необходимо раз в пять минут покачивать кювету для более равномерного проявления.

Спустя несколько часов после высыхания первого проявленного изображения на него наносится второй слой светочувствительного состава (для печати по теням). Можно использовать ту же краску, что вы использовали для печати светов, или иную - в таком случае изображение станет уже двухцветным. Так же, как и в первом этапе, экспонируем и проявляем промывкой. Если после сушки отпечатка его яркость/оттенки/качество вас не устраивает, то можно добавить и третий слой светочувствительного материала, куда добавляется равное количество растворов A и B, а сама акварельная краска близка к нейтральной (светлая охра, слоновая кость, и т.д.). Время сушки отпечатка для каждого последующего слоя после второго увеличивайте вдвое.

Цветное изображение гумбихроматом делается при помощи создания 3 или 4 цифровых негативов (в зависимости от того, какой из принципов формирования цветов вам нравится больше: RGB или CMYK).

При печати по RGB-схеме необходимо получить 3 цветоделенных черно-белых негатива (например, используя меню Split Channels палитры Channels в Adobe Photoshop) отдельно для красного, синего и зеленого каналов. При этом акварельные краски инвертируются для создания каждого слоя, т.е. для печати по красному слою берем голубую краску, для печати по синему - желтую краску, для печати по зеленому - пурпурную краску.

При печати по CMYK-схеме цвета не инвертируются и с 4 цветоделенных негативов печатается четыре соответствующих слоя: синий, фиолетовый, желтый и черный.