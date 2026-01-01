Silberra Cleanr SCLN100 очиститель для лабораторной посуды

Артикул: DAN-6861

Очиститель Silberra Cleanr SCLN100 для лабораторной посуды.

Состав для очистки лабораторной посуды. Применяется для обработки бачков и иных емкостей и предметов из пластика и стекла после использования с любыми фотореактивами. Не рекомендуется к применению с металлическими изделиями (может вызывать коррозию). Объем - 100 мл.

Описание

Очистка лабораторной посуды проводится рабочим раствором очистителя. Для получения рабочего раствора концентрат необходимо развести водой в соотношении 1 к 25. Для обработки бачков необходимо залить в емкость бачка объем очистителя, равный максимально используемому в данном бачке. Обработку щипцов, палочек и иных предметов производят в кюветах или в соответствующих емкостях, полностью погружая оборудование в раствор очистителя. Рекомендуемое время очистки - 15-20 минут.

После обработки рабочий раствор очистителя сливается обратно в емкость для дальнейшего использования (одним рабочим объемом очистителя можно воспользоваться 3-5 раз), обработанное оборудование промывается проточной водой в течение 10-15 минут.

Внимание! Очиститель является агрессивной кислотной средой, прямой контакт рабочего раствора очистителя с кожей может вызвать химические ожоги, попадание раствора очистителя на одежду может вызывать необратимые повреждения материала. Для работы с очистителем необходимо всегда использовать перчатки и фартук, соблюдая меры безопасности при работе с химическими веществами.

Для утилизации рабочего раствора очистителя в бытовую систему канализации необходимо предварительно развести его водой не менее, чем 1:5, либо влить в него равный объем нейтрализатора.

