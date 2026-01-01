Silberra Neutro neutrS нейтрализатор для химии и лабораторной посуды

Обработка лабораторной посуды проводится рабочим раствором нейтрализатора. Ддля получения рабочего раствора концентрат необхоидмо развести водой в соотношении 1 к 25. Для обработки бачков необходимо залить в емкость бачка объем нейтрализатора, равный максимально используемому в данном бачке. Обработку щипцов, палочек и иных предметов производят в кюветах или в соответствующих емкостях, полностью погружая оборудование в раствор нейтрализатора. Рекомендуемое время обработки в нейтрализаторе - 5-10 минут.

После обработки рабочий раствор нейтрализатора можно разбавить проточной водой 1 к 1 и утилизировать в обычную канализацию.

Для работы с нейтрализатором необходимо всегда использовать перчатки и фартук, соблюдая меры безопасности при работе с химическими веществами.