Silberra Neutro neutrS нейтрализатор для химии и лабораторной посуды
Silberra
Артикул: DAN-6860

Нейтрализатор Silberra Neutro neutrS для химии и лабораторной посуды.

Состав для нейтрализации pH кислой химии и лабораторной посуды. Применяется для обработки бачков и иных емкостей и предметов из пластика и стекла после использования очистителя, кислых и нейтральных фиксажей, а также для нейтрализации pH кислых и нейтральных фиксажей перед утилизацией. Не рекомендуется к применению с металлическими изделиями (может вызывать коррозию). Объем - 100 мл.

Обработка лабораторной посуды проводится рабочим раствором нейтрализатора. Ддля получения рабочего раствора концентрат необхоидмо развести водой в соотношении 1 к 25. Для обработки бачков необходимо залить в емкость бачка объем нейтрализатора, равный максимально используемому в данном бачке. Обработку щипцов, палочек и иных предметов производят в кюветах или в соответствующих емкостях, полностью погружая оборудование в раствор нейтрализатора. Рекомендуемое время обработки в нейтрализаторе - 5-10 минут.

После обработки рабочий раствор нейтрализатора можно разбавить проточной водой 1 к 1 и утилизировать в обычную канализацию.

Для работы с нейтрализатором необходимо всегда использовать перчатки и фартук, соблюдая меры безопасности при работе с химическими веществами.

С этим товаром покупают

Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой
Арт. DAN-9604
Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой.

Фиксаж Silberra FIXER A1 является одним из наиболее часто используемых на практике видов закрепителя. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг.
Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.

380 ₽
В корзину
Darkroom D76 проявитель сухой
Арт. DAN-3664
Darkroom D76 проявитель сухой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Проявитель сухой Darkroom D76.

Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин мелкозернистый. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции. 

390 ₽
В корзину
GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
Арт. NVF-6089
GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
Наличие
более 10 шт

GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.

350 ₽
В корзину
Darkroom D23 проявитель сухой
Darkroom D23 проявитель сухой
Darkroom D23 проявитель сухой
Арт. DAN-3665
Darkroom D23 проявитель сухой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Проявитель сухой Darkroom D23.

Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин метоловый, выравнивающий, мелкозернистый. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции. 

440 ₽
В корзину
Ютес фотокювет 30х40 см ванночка для фотобумаги
Ютес фотокювет 30х40 см ванночка для фотобумаги
Арт. DAN-5845
Ютес фотокювет 30х40 см ванночка для фотобумаги
Наличие
более 10 шт

Фотокювета Ютес 30х40 см.

Кювета предназначена для химической обработки фотоснимков. Она изготовлена из химически стойкой и ударопрочной пластмассы, имеет ребристое дно и носик для слива реактивов на одном из углов. Также на дне проявочной кюветы находятся три паза для удобства размещения термометра или пинцета, предотвращающие их соскальзывание в раствор. Размер - 30х40 см.


1 300 ₽
В корзину
-7 %
Silberra FIXER N фиксаж нейтральный сухой
Арт. DAN-9605
Silberra FIXER N фиксаж нейтральный сухой
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Silberra FIXER N фиксаж нейтральный сухой.

Закрепитель Silberra FIXER N является простейшим по составу и давно применяемым на практике рецептом нейтрального фиксажа. Содержит одно действующее вещество. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг. Нейтральный фиксаж идеален для работы с мелкозернистыми и сверхмелкозернистыми материалами, а также идеален для применения после подкрашивающих проявителей (пирокат, амидоловые проявители). При этом практическое применение фиксажа Silberra FIXER N имеет некоторые условия и ограничения.

-7 %380 ₽
350 ₽
В корзину
AP лопатки для перемешивания химии
Арт. MTG-0415
AP лопатки для перемешивания химии
Наличие
в наличии 1-3 шт

Пластиковые АР лопатки для перемешивания химии. Устойчивы к химическим растворам, применяемым в фотографии.

1 400 ₽
В корзину

Видео

Студийное освещение для составных снимков
Студийное освещение для составных снимков
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
