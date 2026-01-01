Silberra Neutro neutrS нейтрализатор для химии и лабораторной посуды

Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой.
Фиксаж Silberra FIXER A1 является одним из наиболее часто используемых на практике видов закрепителя. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг.
Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.