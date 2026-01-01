Арт. MTG-6594

OBE X7D ultra V2 — проектор для домашнего кинотеатра с разрешением Full HD 1920×1080, встроенной Android-платформой и беспроводным подключением Wi-Fi/Bluetooth. Яркость 1700 ANSI. Ключевые характеристики: Full HD, Android, Wi-Fi/Bluetooth. Модель подойдёт для просмотра фильмов, сериалов, спортивных трансляций и презентаций; контент можно выводить с внешних устройств через HDMI/USB или со смартфона. Проектор будет наиболее полезен тем, кто собирает домашний кинотеатр для семьи, а также для учебных и рабочих показов.