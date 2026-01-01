Feelword (Feelworld) — профессиональные операторские мониторы и видеопульты

Feelworld — китайский бренд, специализирующийся на производстве профессиональных операторских мониторов, рекордеров и видеопультов для видеографов, кинематографистов и контент-мейкеров. Оборудование Feelword известно оптимальным соотношением цены и возможностей: яркие дисплеи с высоким разрешением, точная цветопередача и богатый набор инструментов для контроля экспозиции и фокуса.

Ключевая модель в наличии — Feelworld F5 PROX

Этот 5,5-дюймовый операторский монитор создан для работы как на студии, так и на натуре. Главные преимущества модели:

Сверхъяркий экран — 1600 кд/м² позволяет работать даже при ярком солнечном свете (на улице или в хорошо освещённом павильоне).

Сенсорное управление жестами — масштабируйте изображение двумя пальцами для точного контроля фокуса.

Профессиональные инструменты мониторинга : Вектороскоп — контроль цветовых оттенков Гистограмма — оценка экспозиции Анаморфотный режим — для работы с анаморфотной оптикой Измерители уровня звука (аудиометры)

Крепление — стандартное 1/4" для установки на камеру, штатив или стедикам.

Питание — через батареи Sony NP-F (в комплект не входят) или по USB-C.

Где купить Feelword в России?

Сеть магазинов «Фотогора» представляет оригинальные мониторы Feelword в трёх городах:

Москва — Малая Семеновская, 3с6 (метро «Электрозаводская»)

Санкт-Петербург — уточняйте адрес по телефону или на сайте

Воронеж — уточняйте адрес по телефону или на сайте

Режим работы (для всех городов): Пн–Пт 10:30–21:00, Сб–Вс 11:00–18:00.