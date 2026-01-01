Feelworld — китайский бренд, специализирующийся на производстве профессиональных операторских мониторов, рекордеров и видеопультов для видеографов, кинематографистов и контент-мейкеров. Оборудование Feelword известно оптимальным соотношением цены и возможностей: яркие дисплеи с высоким разрешением, точная цветопередача и богатый набор инструментов для контроля экспозиции и фокуса.

Ключевая модель в наличии — Feelworld F5 PROX

Этот 5,5-дюймовый операторский монитор создан для работы как на студии, так и на натуре. Главные преимущества модели:

  • Сверхъяркий экран — 1600 кд/м² позволяет работать даже при ярком солнечном свете (на улице или в хорошо освещённом павильоне).
  • Сенсорное управление жестами — масштабируйте изображение двумя пальцами для точного контроля фокуса.
  • Профессиональные инструменты мониторинга:
    • Вектороскоп — контроль цветовых оттенков
    • Гистограмма — оценка экспозиции
    • Анаморфотный режим — для работы с анаморфотной оптикой
    • Измерители уровня звука (аудиометры)
  • Крепление — стандартное 1/4" для установки на камеру, штатив или стедикам.
  • Питание — через батареи Sony NP-F (в комплект не входят) или по USB-C.

Где купить Feelword в России?

Сеть магазинов «Фотогора» представляет оригинальные мониторы Feelword в трёх городах:

  • Москва — Малая Семеновская, 3с6 (метро «Электрозаводская»)
  • Санкт-Петербург — уточняйте адрес по телефону или на сайте
  • Воронеж — уточняйте адрес по телефону или на сайте

Режим работы (для всех городов): Пн–Пт 10:30–21:00, Сб–Вс 11:00–18:00.

Feelworld F5 PROX операторский монитор. Монитор F5 PROX оснащен обновленным сенсорным экраном с яркостью 1600 cd/m², который позволяет увеличивать или уменьшать изображение с помощью жеста для более детального просмотра. Для точного определения экспозиции, фокуса и других характеристик он оснащен такими функциями мониторинга, как вектороскоп, гистограмма, анаморфотный режим и измерители уровня звука.

15 270 ₽
