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-5 %
Wansen WT4-35R-AC дополнительный приемник с питанием от 230 В для серии WT4
Wansen WT4-35R-AC дополнительный приемник с питанием от 230 В для серии WT4
Wansen WT4-35R-AC дополнительный приемник с питанием от 230 В для серии WT4

Wansen WT4-35R-AC дополнительный приемник с питанием от 230 В для серии WT4

Wansen
Артикул: MTG-3087

Wansen WT4-35R-AC дополнительный приемник с питанием от 230 В для серии WT4. Предназначен для синхронизации фотокамер со студийными осветителями. Приемник устанавливается в разрыв стандартного силового кабеля C13 и не требует дополнительного питания от батареек. Рекомендован к использованию в студиях, где в силу конфигурации студийная вспышка может не видеть основной пускающий импульс, например за столбами. Или если приемник световой ловушки "забит" внешним светом и требуется принудительный поджиг.

Описание

Приемник работает от сети и устанавливается между силовым кабелем и студийной вспышкой. Обратите внимание на кабель вспышки, его разъем должен совпадать с разъемом на ресивере. Приемник имеет встроенный микроконтроллер с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.

Комплектация

  • Приемник (ресивер) - 1 шт.
  • Переходник 3,5-6,3 мм - 1 шт.

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