Артикул: MTG-3087

Wansen WT4-35R-AC дополнительный приемник с питанием от 230 В для серии WT4. Предназначен для синхронизации фотокамер со студийными осветителями. Приемник устанавливается в разрыв стандартного силового кабеля C13 и не требует дополнительного питания от батареек. Рекомендован к использованию в студиях, где в силу конфигурации студийная вспышка может не видеть основной пускающий импульс, например за столбами. Или если приемник световой ловушки "забит" внешним светом и требуется принудительный поджиг.