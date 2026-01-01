Wansen WT4-35R-AC дополнительный приемник с питанием от 230 В для серии WT4

Приемник работает от сети и устанавливается между силовым кабелем и студийной вспышкой. Обратите внимание на кабель вспышки, его разъем должен совпадать с разъемом на ресивере. Приемник имеет встроенный микроконтроллер с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.
Фолиевый фильтр белый на просвет. Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый.
Цена указана за один погонный метр шириной 1,2 метра. Фильр отрезается от целого 18- метрового рулона.