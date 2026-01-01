Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м

Минимальный объем продажи одной единицы товара – кусок 120x100 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер. Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 18 метров.
Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 248 Half Minus green
Данный фильтр применяют для устранения нежелательных оттенков зелёного.
Коэффициент пропускания - 72%
Коэффициент поглощения - 0,14
Цена указана за один погонный метр.