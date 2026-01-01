Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м

Арт. MTG-3242

Selens 840816 Polyester Chromakey 150x200 cm blue and green фон 150х200 см зеленый и синий. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 66 см.