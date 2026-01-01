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-6 %
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м

Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м

Selens
Артикул: MTG-3125

Фолиевый фильтр белый на просвет. Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый.

Цена указана за один погонный метр шириной 1,2 метра. Фильр отрезается от целого 18- метрового рулона.

Описание

Минимальный объем продажи одной единицы товара – кусок 120x100 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер. Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 18 метров.

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